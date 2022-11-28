Çin'de Kovid-19 tedbirleri tekrar gündeme geldi! Ülke genelinde protestolar başladı - Son Dakika
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Çin'de Kovid-19 tedbirleri tekrar gündeme geldi! Ülke genelinde protestolar başladı

28.11.2022 10:23

Kovid-19'un başlama noktası olarak bilinen Çin'de vakaların yükselmesinden sonra ülkede karantina uygulamaları tekrar başladı. Bu duruma tepki gösteren halk, aralarında başkent Şanghay'ında olduğu birkaç şehirde protestolara başladı. Protestocular, "Biz sadece temel insan haklarımızı istiyoruz. Test yaptırmadan evlerimizden çıkamıyoruz" sloganları attı.

Koronavirüs'e karşı "Sıfır vaka" politikasının benimsendiği Çin'de vakaların artmasının ardından karantina uygulamaları geri döndü. Kapanmalara karşı ise halk durumu protesto etmek için sokaklara döküldü.

POLİS VE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA

Çin'de son on yılda yaşanmamış bir protesto dalgası başladı. Başkent Şanghay'da evlerine kapanmak istemeyen yüzlerce protestocu ve polis karşı karşıya gelirken, olaylar birkaç şehre yayılmış durumda.

Çin'de Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi! Ülke genelinde protestolar başladı

"TEMEL İNSAN HAKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Protestocular, "Biz sadece temel insan haklarımızı istiyoruz. Test yaptırmadan evlerimizden çıkamıyoruz." sloganları atarken. Guardian'da yer alan habere göre, protestolara katılan bir kişi, "Buradaki insanlar şiddet yanlısı değil ama polis onları sebepsiz yere tutukluyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi! Ülke genelinde protestolar başladı

"ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

Cumartesi günü, Şangay'daki insanlar "PCR testi yok, özgürlük istiyoruz! Özgürlük! Özgürlük!" sloganlarıyla bağırdı. Ülkede Kovid-19 vakaları 40 bin 347 vaka tespit edilmesiyle günlük yeni bir rekor yaşandı.

Çin'de Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi! Ülke genelinde protestolar başladı

URUMÇİ'DE PROSTESTOLAR VAR

Öte yandan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke genelinde artıyor. Protestolar Pazar günü Şanghay, Pekin, Chengdu, Wuhan ve Guangzhou gibi şehirlerde gerçekleşti.

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Doğu Türkistan, Koronavirüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de Kovid-19 tedbirleri tekrar gündeme geldi! Ülke genelinde protestolar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Kovid-19 tedbirleri tekrar gündeme geldi! Ülke genelinde protestolar başladı - Son Dakika
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