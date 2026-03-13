\'\'Krallığa ulaşacağız\'\' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa\'yı mı yıkmak istiyor?

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşta gerilim her saniye tırmanırken, taraflardan art arda gelen açıklamalar da tansiyonu iyiden iyiye yükseltiyor.

GÜNDEM YARATAN SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmesinde kullandığı ifadelerle gündeme bomba gibi düştü.

"MESİH'İN DÖNÜŞÜNE TANIKLIK EDECEĞİZ"

Netanyahu konuşmasında "Ve inanıyorum ki hepimiz, krallığa ulaşacağımızı, Mesih'in dönüşüne tanıklık edeceğimizi kabul ediyoruz. Ancak bu, önümüzdeki perşembe gerçekleşmeyecek. Milletlerin hayatı her zaman belirsizdir ve tehditlerle doludur.

"İSRAİL HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ HALE GELDİ"

Hayatta kalmamız, dayanıklılığımız, varlığımızı güçlü kılmak için kurduğumuz ittifakların bir sonucudur. Kuşkusuz, kuruluşumuzdan bu yana bir mücadeleden diğerine geçiyoruz. Ve bu mücadele, bu operasyonla birlikte İsrail her zamankinden daha güçlü hale geldi" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU NE DEMEK İSTEDİ?

Yahudilikte Mesih, Yahudileri vatanlarına döndürecek, Süleyman Mabedi'ni (Beytü'l-Makdis) yeniden inşa edecek. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan, kutsal mabedin yeri olduğu için Yahudi inancına göre Mesih'in gelişiyle bu alanda tapınak ibadetlerinin yeniden başlaması ve ibadet yeri olması beklenmektedir. Netanyahu'nun "Mesih'in dönüşüne tanıklık edeceğiz" sözleri, bu inanış nedeniyle Mescid-i Aksa'ya tehdit olarak algılandı.