Küresel Güney Medya Zirvesi Brezilya'da Başladı - Son Dakika
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Dünya

Küresel Güney Medya Zirvesi Brezilya'da Başladı

Küresel Güney Medya Zirvesi Brezilya\'da Başladı

41 ülkeden katılımcıların yer aldığı zirve, Küresel Güney'in medya gelişimini tartışıyor.

11.11.2024 17:26
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KÜRESEL Güney olarak ifade edilen, uluslararası ilişkilerde söz sahibi ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği zirve, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başladı. 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon Küresel Güney'in medya alanında gelişiminin ve dönüşümünün tartışılmasına zemin hazırlıyor.

41 ÜLKE, 307 KATILIMCI

Asya kıtası dışında ilk defa düzenlenen 'Global South Media and Think Tank Summit' 41 ülkeden 300'ü aşkın medya mensubu, yönetici, diplomat ve hükümetlerin iletişim sorumlularını bir araya getiriyor. Rusya'dan Endonezya'ya; Arjantin'den Güney Afrika'ya kadar geniş yelpazede katılımcıya ev sahipliği yapan Sao Paulo Zirvesi'ne Türkiye'den DHA ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi ve Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı davet edildi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin global alanda söz sahibi haber ajanslarından Xinhua'nın desteğiyle geçekleştirilen zirvede İngilizcenin yanı sıra Portekizce, Çince, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Arapça simultane çeviriler yapılıyor.

KÜRESEL GÜNEY MEDYASININ GELİŞİMİ DESTEKLENİYOR

Globalleşen dünyada yeni iletişim teknolojilerinin etkisi, gelişmekte olan ülkelerin çok dilli tarafsız yayın yapabilmesi, doğu habere ulaşım, haber alma özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesi, dünyadaki gelişmelerin Küresel Güney ülkeleri tarafından haberleştirme süreçlerinin reflekslerinin geliştirilmesi ve benzer başlıklarda 32 oturumun yapılacağı zirve Xinhua Genel Müdürü Fu Hua ve Brezilya İletişim Bakanı Jean Lima'nın ortak açılış konuşmasıyla başladı. Zirve, açılış konuşmalarının da özetiyle Küresel Güney'in medya alanında kuvvet kazanmasını ve dünya basınında söz sahibi olabilmek için hangi adımların atılıp atılmamasının gerektiğinin bir think-tank zemininde münazara edilmesini amaçlıyor.

3 GÜN SÜRECEK

11-13 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Küresel Güney Medya Zirvesi, 46 konuşmacıya ev sahipliği yapacak. Bir sonraki ev sahibi ülkenin hangisi olacağının da ortak kararla alınacağı organizasyonda gün boyu paneller düzenlenecek. Zirvenin yarınki konu başlıklarını 'Yeni Çağ'da Karşılıklı İş birliği ve Fayda', 'Medeniyetler Arasında Haber Paylaşımı Konusunda Açıklık ve Kapsayıcılık', 'Dezenformasyonla Mücadelede Ortaklaşa Çözümler ve Doğru Habere Teşvik' oluşturacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Sao Paulo, Politika, Brezilya, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küresel Güney Medya Zirvesi Brezilya'da Başladı - Son Dakika

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