Küresel Piyasalarda Fırtına Hafifledi, Borsa İstanbul'da İki Kez Devre Kesici - Son Dakika
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Küresel Piyasalarda Fırtına Hafifledi, Borsa İstanbul'da İki Kez Devre Kesici

Küresel Piyasalarda Fırtına Hafifledi, Borsa İstanbul\'da İki Kez Devre Kesici

ABD ekonomisinde resesyon korkularının tetiklediği hisse senedi satışları, haftanın ikinci günü yerini çoğu piyasada yükselişe bıraktı. Japonya'da hisse senedi piyasası %10 yükseldi. Borsa İstanbul'da ise iki kez devre kesici uygulandı.

06.08.2024 14:35
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Haftanın başında küresel piyasalarda görülen fırtına Salı günü hafifledi.

ABD ekonomisinde resesyon korkularının tetiklediği hisse senedi satışları, haftanın ikinci günü yerini çoğu piyasada yükselişe bıraktı.

Küresel piyasalardaki bu dalgadan en olumsuz etkilenen ülkelerden olan Japonya’da hisse senedi piyasası bugün %10 yükseldi.

Dünyada hisse senetleri piyasalarındaki bu sarsıntı, Amerikan Merkez Bankası Fed’in üzerinde faizleri düşürme baskısı yarattı.

Kimi uzmanlar ise Fed’in faizi planlanan takvimde düşürmesi gerektiğini, piyasaları sakinleştirmek için yapılacak olağanüstü bir faiz indiriminin panik havasını körükleyeceğini söylüyor.

Dün piyasalarda Fed’in faizi gereğinden uzun süre yüksek tuttuğu, bunun da resesyon tehlikesini beraberinde getirdiği yorumları hakimdi.

Bu yüzden bazı analistler piyasalardaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceğini düşünüyor.

Borsa İstanbul’da iki kez devre kesici

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün güne %2,71 yükselişle başladı.

Dün ise günün ilk yarısında %4,05 değer kaybetmişti.

Bankacılık endeksi %4,92, holding endeksi yüzde 4,05 düşmüştü.

Bu yüzden Borsa İstanbul'da iki kere devre kesildi.

Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksi de Pazartesi %12,4 düşüş yaşadı.

Bu 1987 yılında piyasalarda yaşanan Kara Pazartesi’den beri en sert kayıp olarak değerlendirildi.

Bugün ise Nikkei endeksi %10 yükseldi.

ABD’deki endeksler de bugün daha sabit bir görünüm edindi.

Pazartesi günü S&P 500 %3, Nasdaq da %3,43 değer kaybetmişti.

Salı günü S&P 500 vadelileri %1, Nasdaq vadelileri %1,4 yükseldi.

Avrupa'nın en büyük 600 şirketinin yer aldığı Stoxx 600 endeksi, %0,7 değerlendi.

Hafta başında para birimlerinde de düşüşler görüldü, dolar yene karşı %0,7 değer kazandı.

Ne olmuştu?

Piyasalardaki sarsıntıyı 2 Ağustos Cuma günü gelen ABD’nin tarım dışı istihdam verisi tetikledi.

Tarım dışı istihdam bir önceki aya göre 114 bin artarak beklentilerin altında kaldı.

Ekonomistler, 175-185 bin seviyesinde artış bekliyordu.

Diğer yandan ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de Temmuz’da 1,7 puan azalarak 46,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Endekse dair piyasa beklentisi 48,8 olması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks Haziran’da 48,5 olmuştu.

Uzmanlar ne diyor?

İngiltere merkezli yatırım şirketi IG’den stratejist Chris Beauchamp, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Eğer bir sabah uyanıp Japonya’nın %10-12 düştüğünü görürseniz en akıllı insan bile delirir. O yüzden insanların panik yapması anlaşılır. Yılın bu zamanı piyasalarda zayıflık görmek anlaşılır; asıl soru devam edip etmeyeceği” dedi.

Fed yetkilileri ise gün boyunca yaptıkları açıklamalarla piyasaları sakinleştirmeye çalıştı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, istihdam piyasasını korumanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Daly aynı zamanda gerektiğinde faizleri düşürmeye hazır olduğunu ve politikalarının proaktif olması gerektiğini belirtti.

Piyasa beklentilerine göre Fed’in Eylül ayında faizleri 50 baz puan düşürmesi öngörülüyor.

Avusturya merkezli küresel ödeme şirketi Convera’da makro stratejist olan Boris Kovacevic, Reuters’a piyasaların bundan sonraki konumuyla ilgili, “Böylesi tarihi satışlarda yatırımcılar piyasalara tekrar sermaye dökmeden önce daha dikkatli davranır” yorumunda bulundu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Küresel Piyasalarda Fırtına Hafifledi, Borsa İstanbul'da İki Kez Devre Kesici - Son Dakika

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