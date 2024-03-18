Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı\'nın Güney Kore ziyareti sırasında kısa menzilli füzeler fırlattı

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Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyaret ettiği sırada birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Blinken, bugün erken saatlerde Seul'de Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi ve üçüncü Demokrasi Zirvesi'ne katıldı. Ayrıca etkinliğin yan etkinliklerinde Güney Koreli mevkidaşı ile görüşecek; ancak şu anda muhtemelen müttefiklerin nükleer silahlı Kuzey'in tehditlerine karşı çabalarının baskın olacağı görüşmeler yapacaklar.

Washington ve Seul, geçen hafta büyük ölçekli yıllık ortak askeri eğitim tatbikatlarından birini tamamladı, bu da nükleer silahlı Pyongyang'dan öfkeli yanıtlar ve canlı ateş tatbikatları alarak sonuçlandı ve Kuzey Kore tüm bu tatbikatları işgal hazırlığı olarak kınadı.

Seul'un askeri birimi, Pazartesi günü erken saatlerde "çoklu kısa menzilli balistik füzelerin" fırlatılmasını tespit ettiğini ve bunların Doğu Denizi olarak da bilinen Japonya Denizi'ne düşmeden önce yaklaşık 300 kilometre (186 mil) uçtuğunu bildirdi.

Yoon ile buluşmasının ardından Blinken, Sözcü Matthew Miller'ın Kuzey ve Güney Kore'yi resmi adlarıyla ifade ederek "DPRK tarafından balistik füzelerin fırlatılmasını kınadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ROK'un güvenliğine olan demirbaş taahhüdünü yeniden teyit etti" dedi.

Japonya'nın üst düzey hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Kuzey'in ülkenin EEZ dışına düşen üç kısa menzilli balistik füze fırlattığını ve herhangi bir hasara neden olmadığını söyledi.

Güney Kore, geçen hafta uluslararası ortaklarla savunma eğitimi yaptı, Kim Jong-un kişisel olarak birkaç askeri tatbikatı denetledi ve şimdi Seul bir demokrasi zirvesine ev sahipliği yaparken Kuzey Kore daha fazla füze fırlatıyor," dedi.