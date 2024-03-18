Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney Kore ziyareti sırasında kısa menzilli füzeler fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney Kore ziyareti sırasında kısa menzilli füzeler fırlattı

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı\'nın Güney Kore ziyareti sırasında kısa menzilli füzeler fırlattı

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyaret ettiği sırada birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattı. Füzeler, Japonya Denizi'ne düşmeden önce yaklaşık 300 kilometre uçtu. ABD, füzelerin fırlatılmasını kınadı ve Güney Kore'nin güvenliğine olan taahhüdünü yeniden teyit etti.

18.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyaret ettiği sırada birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Blinken, bugün erken saatlerde Seul'de Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi ve üçüncü Demokrasi Zirvesi'ne katıldı. Ayrıca etkinliğin yan etkinliklerinde Güney Koreli mevkidaşı ile görüşecek; ancak şu anda muhtemelen müttefiklerin nükleer silahlı Kuzey'in tehditlerine karşı çabalarının baskın olacağı görüşmeler yapacaklar.

Washington ve Seul, geçen hafta büyük ölçekli yıllık ortak askeri eğitim tatbikatlarından birini tamamladı, bu da nükleer silahlı Pyongyang'dan öfkeli yanıtlar ve canlı ateş tatbikatları alarak sonuçlandı ve Kuzey Kore tüm bu tatbikatları işgal hazırlığı olarak kınadı.

Seul'un askeri birimi, Pazartesi günü erken saatlerde "çoklu kısa menzilli balistik füzelerin" fırlatılmasını tespit ettiğini ve bunların Doğu Denizi olarak da bilinen Japonya Denizi'ne düşmeden önce yaklaşık 300 kilometre (186 mil) uçtuğunu bildirdi.

Yoon ile buluşmasının ardından Blinken, Sözcü Matthew Miller'ın Kuzey ve Güney Kore'yi resmi adlarıyla ifade ederek "DPRK tarafından balistik füzelerin fırlatılmasını kınadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ROK'un güvenliğine olan demirbaş taahhüdünü yeniden teyit etti" dedi.

Japonya'nın üst düzey hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Kuzey'in ülkenin EEZ dışına düşen üç kısa menzilli balistik füze fırlattığını ve herhangi bir hasara neden olmadığını söyledi.

Güney Kore, geçen hafta uluslararası ortaklarla savunma eğitimi yaptı, Kim Jong-un kişisel olarak birkaç askeri tatbikatı denetledi ve şimdi Seul bir demokrasi zirvesine ev sahipliği yaparken Kuzey Kore daha fazla füze fırlatıyor," dedi.

Güney Kore, Kuzey Kore, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney Kore ziyareti sırasında kısa menzilli füzeler fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kazakistan ve Türkiye, Hazar Denizi'nde güvenlik işbirliği konusunu ele aldı
    14:10 Kazakistan ve Türkiye, Hazar Denizi'nde güvenlik işbirliği konusunu ele aldı

    Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'nin Milli Savunma Bakan Yardımcısı başkanlığındaki heyetle bir araya gelerek, Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması ve acil durumlara müdahale edecek gemiler ile kaynakların muhafaza edilmesi konularında işbirliği değerlendirdi. Kazakistan tarafı, Hazar Denizi'nde acil durumlara anında müdahale edebilecek bir acil kurtarma servisi oluşturmayı düşündüklerini belirtirken, Türk tarafı da modern teknolojilerle destek vereceğini ifade etti. İki ülke arasında Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması alanında karşılıklı işbirliği anlaşması yapıldı.

  • İtalya'da İlkokulun Ramazan Bayramı Tatili Kararı Tartışma Yarattı
    14:07 İtalya'da İlkokulun Ramazan Bayramı Tatili Kararı Tartışma Yarattı

    İtalya'nın kuzeyindeki bir ilkokulun Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmesi, aşırı sağcı politikacılar tarafından eleştirildi. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararın İtalya'nın değerlerine aykırı olduğunu savundu. Okulun müdürü ise tatil kararını herkese eşit haklar garanti etmek için aldıklarını belirtti. Karar, aşırı sağcı Lig Partisi tarafından da eleştirildi. Belediye Başkanı ise okulun kararını medeniyet göstergesi olarak destekledi.

  • Prenses Kate'in sürpriz çiftlik ziyareti Saray'da ciddi bir paniğin olduğunu gösterdi
    14:06 Prenses Kate'in sürpriz çiftlik ziyareti Saray'da ciddi bir paniğin olduğunu gösterdi

    Uzmanlar, Prenses Kate'in beklenmedik bir ziyaretin, Saray'ın halkı sağlık durumu hakkında güncelleme yapması baskısını daha da artırdığını belirtti. Prenses Kate ve Prens William, Windsor Çiftliği Mağazası'nda alışveriş yaparken görüldü. Biyografi yazarı Phil Dampier ve kraliyet uzmanı Tom Bower, Kate'in halka açık görünümünün sarayda panik olduğunu gösterdiğini ve halkın sağlık sorunlarıyla ilgili soruları yeniden alevlendirdiğini ifade etti.


14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
14:30 Statta kıyamet koparken Serdar’ın yaptıklarına kimse anlam veremedi Statta kıyamet koparken Serdar'ın yaptıklarına kimse anlam veremedi
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 15:00:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney Kore ziyareti sırasında kısa menzilli füzeler fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement