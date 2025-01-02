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Las Vegas'ta Tesla Cybertruck Patladı

Las Vegas\'ta Tesla Cybertruck Patladı

Las Vegas'ta Trump Hotel önünde patlayan Tesla Cybertruck'ta sürücü yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

02.01.2025 11:42
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ABD'nin Las Vegas şehrindeki Trump Hotel'in önünde Tesla'nın "Cybertruck" model kamyoneti patladı. Patlamada sürücü yaşamını yitirdi, yedi kişi yaralandı.

ABD Polisi, 1 Ocak'ta gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden kişinin ismini açıklamadı.

Olayın ardından yedi kişinin hafif yaralı olarak tedavi gördüğünü duyurdu.

Polis, kamyonetin Colorado eyaletinde kiralandığını ve 1 Ocak sabahı Las Vegas'a girdiğini açıkladı.

Araç otelin önüne park edildikten iki saat sonra havaya uçtu.

Kolluk kuvvetleri yetkilileri tarafından düzenlenen bir basın toplantısında patlama anına dair görüntüler izletildi.

Patlama anı ve sonrasında çekilen görüntülerde kamyonet kasasında birden fazla yakıt tüpü ve havai fişek olduğuna dikkat çekildi.

Aracın patladığı anı gösteren videoda da hava fişeklerin farklı yönlere uçtuğu görülüyor.

Patlama, ABD'nin New Orleans şehrinde bir saldırganın aracıyla kalabalığa dalıp ateş açarak 15 kişiyi öldürmesinden saatler sonra gerçekleşti.

New Orleans saldırısındaki failin aracından IŞİD bayrağı çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, patlamaya dair yaptığı açıklamada New Orleans saldırısıyla alakası olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Las Vegas Polis Teşkilatından bir yetkili de New Orleans saldırısında kullanılan araçta el yapımı patlayıcıların bulunduğunu hatırlatarak yetkili makamların konuyu soruşturduğunu duyurdu.

Yetkili ayrıca saldırının Donald Trump ya da Tesla'nın sahibi Elon Musk ile alakası olup olmadığının da soruşturulduğunu vurguladı.

Araçlar aynı uygulama üzerinden kiralanmış

ABD'nin iç güvenlik teşkilatı FBI, olayın "terör saldırısı" olup olmadığının araştırıldığını, ancak şu ana kadar New Orleans saldırısının aksine patlamayla IŞİD arasında bir bağlantı bulunmadığını açıkladı.

FBI yetkilisi Jeremy Scwartz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Herkesin [IŞİD] kelimesine odaklandığını ve 'Bu bir terör saldırısı' diyip diyemeyeceğimizi anlamaya çalıştığını biliyorum. Amacımız bunu belirlemek, bunu yapmaya çalışıyoruz."

Yetkililer hem Las Vegas hem de New Orleans'ta kullanılan araçların aynı otomobil kiralama uygulamasından kiralandığını da açıkladı.

Uygulama adına konuşan bir sözcü, soruşturmalara destek verdiklerini söyledi, araçları kiralayan kişilerin sabıka kaydı olmadığını vurguladı.

Musk: 'Cybertruck patlamanın etkisini kısıtladı'

Trump, seçim sürecinde kendisini destekleyen Elon Musk'ı " Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adlı bir komisyonunun eş başkanlığına getireceğini duyurmuştu.

Musk, patlamanın ardından sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kötü kalın kafalı [saldırganlar] terör saldırısı için yanlış aracı seçti. Cybertruck patlamanın etkisini kısıtladı ve yukarı doğru yönlendirdi. Lobinin cam kapıları bile kırılmadı."

Musk, Trump'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerinden biriydi.

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Kaynak: BBC

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