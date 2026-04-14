Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 2089\'a Yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2089'a, yaralı sayısının ise 6 bin 762'ye ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 34 artarak 2089'a, yaralı sayısının ise 174 artarak 6 bin 762'ye yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 166 çocuk, 252 kadın ve 88 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.