Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar\'ın sözleri gündem oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti. Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği, geminin Aşdod limanına çekildiği bildirildi. Geminin İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştığı bildirildi.

12 AKTİVİST BEN GURION HAVALİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın haberine göre gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldü.

ACAR'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

İsrail'in, Madleen gemisine müdahalesi sonrasında Yasemin Acar'ın seyahat sırasında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.

CEZASIZLIK AYRICALIĞINA VURGU YAPMIŞTI

Acar, Press TV'ye verdiği demeçte İsrail'in cezasızlık ayrıcalığına sahip olduğunu ve kendisinin ve gemideki diğer aktivistlerin hiçbir şey yapamayacağı bir şekilde gemiye saldırabileceğini söylemişti.

"MAVİ MARMARA'DAN SONRA HİÇBİR HESAP SORULMADI"

Acar "Saldırıya uğradığımızda elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ancak asıl sorulması gereken soru şu; Neden bize saldırıyorlar? Neden 19 aydır insanlara soykırım uygulanıyor? Sorulması gereken sorular bunlar. 2010 yılında, 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısından sonra hiçbir hesap sorulmadı, hiçbir soruşturma başlatılmadı. Ve çoğu durumda, İsrail kendi suçlarını kendisi soruşturarak işin içinden sıyrılıyor. Şu anda tanık olduğumuz şey de bu.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN KINAMA BİLE GELMEDİ"

4 hafta önce Vicdan'a yapılan saldırı İsrail'in sahip olduğu cezasızlığın başka bir örneğidir. Ne hesap soruldu ne de Avrupa Birliği'nden bir kınama geldi. Ve en önemlisi hiçbir soruşturma başlatılmadı" ifadelerini kullanmıştı.