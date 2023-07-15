Martı Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Türkevi ziyareti eleştirilere neden oldu - Son Dakika
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Martı Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Türkevi ziyareti eleştirilere neden oldu

15.07.2023 22:47

ABD borsalarında halka arz olan Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem, New York'taki Türkevi'ni ziyaret ederken çektirdiği videoyla eleştirilere maruz kaldı. Öktem'in elleri cebinde dolaşması ve Türkevi'ni teftiş eder gibi davranması sosyal medyada tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde ABD borsalarında halka arz olan Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem'in New York'taki Türkevi'ni ziyaretinde çektirdiği video tepkilere neden oldu. Başkonsolos Reyhan Özgür'ün yanında elleri cebinde dolaşan Öktem, sosyal medyada, "Hisse taban üstüne taban ama ego tavan yapıyor" sözleriyle eleştirildi.

Başkonsolosun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'in Türkevi videosu tepki çekti

ABD BORSALARINDA HALKA ARZ OLMUŞTU

ABD borsalarında geçtiğimiz günlerde halka arz olan Martı Teknoloji, ilk günün ardından yatırımcısına kaybettirdi. Hisselerdeki düşüşle dikkat çeken Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Başkonsolosun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'in Türkevi videosu tepki çekti

BAŞKONSOLOSUN YANINDA ELLERİ CEBİNDE DOLAŞTI

New York'taki Türkevi'ni ziyaret eden Oğuz Alper Öktem'in çektirdiği video sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanında elleri cebinde dolaşan Öktem, davranışıyla tepki çekti. Türkevi'ni teftiş eder gibi görünen Öktem'e sosyal medyada eleştiri yağdı.

O eleştirilerden bazıları şu şekilde:

Başkonsolosun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'in Türkevi videosu tepki çekti


Başkonsolosun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'in Türkevi videosu tepki çekti
Başkonsolosun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'in Türkevi videosu tepki çekti
Başkonsolosun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'in Türkevi videosu tepki çekti
Başkonsolosun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'in Türkevi videosu tepki çekti

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Oğuz Alper Öktem, Türkevi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Martı Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Türkevi ziyareti eleştirilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Martı Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Türkevi ziyareti eleştirilere neden oldu - Son Dakika
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