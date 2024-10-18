Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı - Son Dakika
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Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı

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ABD'nin Massachusetts eyaletinin Cape Cod bölgesinde sahile vuran beyaz köpek balığı polis tarafından çekiciyle kaldırıldı. Aynı bölgede 2015-2018 yılları arasında 800 beyaz köpek balığı bulunmuştu.

18.10.2024 11:07  Güncelleme: 13:07
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran beyaz köpek balığı panik yarattı.

Polisten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki köpek balığı sahile vurmuştu, neden öldüğü henüz bilinmeyen köpek balığı memurlarımız tarafından kaldırıldı" denildi.

Massachusetts'te Sahile Vuran Beyaz Köpek Balığı Kaldırıldı

ÖLÜM SEBEBİ İNCELENİYOR

Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Ofisi, köpek balığının nasıl öldüğüne ilişkin net bilginin incelemeler sonrasında anlaşılacağını ifade etti. Ofis tarafından 2023 yılında yapılan araştırmada, 2015-2018 yılları arasında Massachusetts'de tahmini 800 beyaz köpek balığı bulunduğu belirtildi.

Massachusetts'te Sahile Vuran Beyaz Köpek Balığı Kaldırıldı
Massachusetts'te Sahile Vuran Beyaz Köpek Balığı Kaldırıldı
Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • HAKAN null:
    Habermi bu yani. Gazze'de şehit edilen masumlar nasıl taşınıyor kimse haber yapmıyor artık 12 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Habere bak, çay demle 6 0 Yanıtla
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