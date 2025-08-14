Mehmetçik\'ten Pakistan\'a Bağımsızlık Günü Selamı

Pakistan, İngiltere'den 1947'de kazandığı bağımsızlığının 78. yılını kutluyor. Muhammed Ali Cinnah tarafından ilan edilen Pakistan'ın bağımsızlığı, her yıl 14 Ağustos'ta kutlanıyor.

GEÇİT TÖRENİNDE MEHMETÇİK DE YÜRÜDÜ

Bağımsızlık günü kutlamaları dolayısıyla başkent İslamabad'da 'Pakistan Kurtuluş Günü' etkinlikleri düzenlendi. Geçit töreninde kahraman Mehmetçiklerimiz de yürüyüş yaparak Pakistan halkını selamladı.

MSB:KARDEŞLERİMİZİ GÖNÜLDEN SELAMLIYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla başkent İslamabad'da düzenlenen geçit töreninde kahraman Mehmetçiklerimiz de yürüyüş yaparak Pakistanlı kardeşlerimizi selamladı. Pakistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;