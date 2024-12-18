Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor

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Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne karşı harekatları devam ediyor. Sınırın ötesinde terör örgütü varlığını tamamen bitirmek için yeni büyük operasyon ihtimalleri konuşulurken, dikkat çeken bir açıklama geldi.

BARZANİ: TÜRKİYE'NİN KÜRTLERLE SORUNU YOK, PKK İLE SAVAŞIYOR

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kürtlerle bir problemi olmadığını söyledi. Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadele ettiğini belirten Barzani, "Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Sorun PKK'dır. Kürtlere değil PKK'ya karşı savaşıyor. PKK savaşı bitirmeli ve silahlarını bırakmalıdır." dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani

HDP'NİN ERBİL BÜROSU KAPATILMIŞTI

Öte yandan Kasım ayının ilk haftasında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Kuzey Irak yönetimi, HDP'nin Erbil'deki bürosunu kapatmıştı. Büro çalışanları güvenlik güçlerince şehir dışına çıkarılmıştı. HDP'nin Erbil Temsilciliğinde görevli Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ın, güvenlik güçlerince araçlara bindirildiği ve Erbil sınırları dışına çıkarıldığı öğrenilmişti.