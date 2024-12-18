Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne karşı harekatları devam ediyor. Sınırın ötesinde terör örgütü varlığını tamamen bitirmek için yeni büyük operasyon ihtimalleri konuşulurken, dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kürtlerle bir problemi olmadığını söyledi. Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadele ettiğini belirten Barzani, "Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Sorun PKK'dır. Kürtlere değil PKK'ya karşı savaşıyor. PKK savaşı bitirmeli ve silahlarını bırakmalıdır." dedi.
Öte yandan Kasım ayının ilk haftasında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Kuzey Irak yönetimi, HDP'nin Erbil'deki bürosunu kapatmıştı. Büro çalışanları güvenlik güçlerince şehir dışına çıkarılmıştı. HDP'nin Erbil Temsilciliğinde görevli Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ın, güvenlik güçlerince araçlara bindirildiği ve Erbil sınırları dışına çıkarıldığı öğrenilmişti.
Son Dakika › Dünya › Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor - Son Dakika
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