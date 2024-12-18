Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor - Son Dakika
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Dünya

Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor

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Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Barzani, "Türkler bize karşı değil PKK ile savaşıyor. PKK savaşı bitirmeli ve silahlarını bırakmalıdır." dedi.

18.12.2024 23:36
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Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne karşı harekatları devam ediyor. Sınırın ötesinde terör örgütü varlığını tamamen bitirmek için yeni büyük operasyon ihtimalleri konuşulurken, dikkat çeken bir açıklama geldi.

BARZANİ: TÜRKİYE'NİN KÜRTLERLE SORUNU YOK, PKK İLE SAVAŞIYOR

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kürtlerle bir problemi olmadığını söyledi. Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadele ettiğini belirten Barzani, "Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Sorun PKK'dır. Kürtlere değil PKK'ya karşı savaşıyor. PKK savaşı bitirmeli ve silahlarını bırakmalıdır." dedi.

Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani

HDP'NİN ERBİL BÜROSU KAPATILMIŞTI

Öte yandan Kasım ayının ilk haftasında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Kuzey Irak yönetimi, HDP'nin Erbil'deki bürosunu kapatmıştı. Büro çalışanları güvenlik güçlerince şehir dışına çıkarılmıştı. HDP'nin Erbil Temsilciliğinde görevli Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ın, güvenlik güçlerince araçlara bindirildiği ve Erbil sınırları dışına çıkarıldığı öğrenilmişti.

Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor

Irak Bölgesel Yönetimi, Türkiye, Dünya, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mesut Kaya:
    bunu bizdeki terörist sevicilerine de anlatın bir zahmet 238 30 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    Bahçeliyimi diyosun:).....hani şu apoşu meclisimize getirin konuşsun....huzur hakkı falan diyen eleman 43 76
  • Hasan Yılmaz:
    birde bizdeki sığırlar anlasa bunu... 150 31 Yanıtla
  • k K:
    Türk devletinin Kürtlerle bir sorunu yok diyor ama Suriye'de 2.5 milyon Kürt yaşıyor. 150.000 Amerika'nın silahlarla donattığı olan teröristi kürt degilmi. 33 106 Yanıtla
  • Alper Elma:
    birakmasinlar hepsini dağlarda akbabalara yedirecez 84 26 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    türkler seni de sevmiyor da ehh işte 36 53 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hepiniz aynısınız.. geç 23 42 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    düne kadar bunlarada PKK denilmiyormuydu özerk talep etiginde ilk karşı çıkan içimizdeki hainlere bunu nasıl anlatacağız 15 26 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Barzani seni biliyoruz biz ,zamanında terör örgütüne destek verdiğini de biliyoruz ,yolun esadın yoluna benzer :) 17 19 Yanıtla
  • Miraç YILMAZ:
    PKK kimki NATO'nun 2. Ordu gücüne sahip bir Türk devletini "pkk ile savaşıyor" diyor. 14 8 Yanıtla
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