MI5 muhbiri sevgilisinden şiddet gören kadın anlatıyor: "Bana cinsel tacizde bulunuyor, 'Konuşursan seni öldürürler' diyordu" - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

MI5 muhbiri sevgilisinden şiddet gören kadın anlatıyor: "Bana cinsel tacizde bulunuyor, 'Konuşursan seni öldürürler' diyordu"

20.05.2022 14:58
MI5 muhbiri sevgilisinden şiddet gören kadın anlatıyor: "Bana cinsel tacizde bulunuyor, 'Konuşursan seni öldürürler' diyordu"

İngiliz iç istihbarat servisi MI5 için çalışan bir muhbirin, statüsünü kullanarak partnerine defalarca tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

İngiliz iç istihbarat servisi MI5 için çalışan bir muhbirin, statüsünü kullanarak partnerine defalarca tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. BBC'nin ulaştığı bir videoda aşırı sağcı ve Nazi sempatizanı olduğu belirtilen muhbir, elindeki palayla kadını öldürmekle tehdit ediyor.

Hükümet, haberi engellemek için BBC'ye dava açtı. Yüksek Mahkeme'de görülen davada savcılık yabancı uyruklu bu kişinin ifşa edilmesinin ulusal güvenliğe zarar vereceğini ve muhbirin hayatını tehlikeye atabileceğini savundu.

BBC ise kadınların bu kişinin adını bilme hakkı olduğunu, bunun başka kadınların mağdur olmasını engelleyeceğinde ısrar etti.

Yargıç, muhbirin kimliğinin açığa vurulmaması kaydıyla haberin yayınlanabileceğine hükmetti.

'Konuşursan seni öldürürler'

Beth (gerçek adı değil) adlı İngiliz kadın BBC'ye, muhbirle internette tanıştığını ve sonra birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

Beth'in ifadesine göre, güzel başlayan ilişki, muhbirin şiddet eğilimi ve kadın düşmanlığının açığa çıkmasıyla eziyete dönüştü. Beth, muhbirin kendisine defalarca tacizde bulunduğunu, yaşadıklarını anlatması halinde öldürüleceğini söylediğini anlattı.

Beth, "Bana yaptıklarından; cinsel ve fiziksel şiddetten kimseye bahsedersem yüksek yerlerde dostlarını olduğunu, hemen devreye girip beni öldüreceklerini söylüyordu" dedi.

MI5 tarafından aşırı sağcı gruplara sızmak için görevlendirildiği söylenen muhbirin evinde silah koleksiyonu olduğu ve kadına sürekli infaz ve cinayet videoları izlettiği belirtiliyor.

İngiliz istihbarat servisleri, büyük suçların engellenmesi, hayat kurtaracak bilgilere ulaşılması ve ajanların kendi can güvenliklerini korumaları için görevlendirdikleri kişilere suç işleme hakkı veriyor. Ancak suç işleme izni ajanların özel hayatlarını kapsamıyor.

Beth'in cep telefonuyla kaydettiği bir videoda kadının üstüne palayla gelen muhbirin ölüm tehdidi savurduğu duyuluyor. Video kadının çığlıklarıyla son buluyor.

Beth, muhbirin birkaç saat sonra bu kez elinde bir bıçakla içeri girdiğini ve boğazını kesmeye çalıştığını, adamın elini ısırarak kurtulduğunu anlattı.

Bu olayın ardından muhbir gözaltına alındı. Saldırı için dava açıldığı ancak dava düşürüldü.

Beth, mahkemeden sonra evine geri gelen muhbirden şiddet görmeye devam etti.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, polisin muhbirin evinde Nazi sembolleri bulduğunu, günlüğünde Yahudileri öldürmekten söz ettiğini gösteriyor. Ayrıca muhbirin kadınlara ve kız çocuklarına tecavüzü haklı gösteren yazılar yazdığı ifade ediliyor.

Daha sonra bu kişi hakkında terör soruşturması başlatıldığı ancak muhbirin soruşturma sürerken ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

MI5 tarafından aşırı sağcı gruplara sızmak için görevlendirildiği belirtilen muhbirin evinde silah koleksiyonu olduğu ve kadına sürekli infaz ve cinayet videoları izlettiği belirtiliyor.

İngiliz istihbarat servisleri, büyük suçların engellenmesi, hayat kurtaracak bilgilere ulaşılması ve ajanların kendi can güvenliklerini korumaları için görevlendirdikleri kişilere suç işleme hakkı veriyor. Ancak suç işleme izni ajanların özel hayatlarını kapsamıyor.

Beth'in cep telefonuyla kaydettiği bir videoda kadının üstüne palayla gelen muhbirin ölüm tehdidi savurduğu duyuluyor. Video kadının çığlıklarıyla son buluyor.

Beth, muhbirin birkaç saat sonra bu kez elinde bir bıçakla içeri girdiğini ve boğazını kesmeye çalıştığını, adamın elini ısırarak kurtulduğunu anlattı.

Bu olayın ardından muhbir gözaltına alındı. Saldırı için dava açıldığı ancak dava düşürüldü.

Beth, mahkemeden sonra evine geri gelen muhbirden şiddet görmeye devam etti.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, polisin muhbirin evinde Nazi sembolleri bulduğunu, günlüğünde Yahudileri öldürmekten söz ettiğini gösteriyor.

Daha sonra bu kişi hakkında terör soruşturması başlatıldığı ancak muhbirin soruşturma sürerken ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

Bu olayın ardından muhbir gözaltına alındı. Saldırı için dava açıldığı ancak dava düşürüldü.

Beth, mahkemeden sonra evine geri gelen muhbirden şiddet görmeye devam etti.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, polisin muhbirin evinde Nazi sembolleri bulduğunu, günlüğünde Yahudileri öldürmekten söz ettiğini gösteriyor.

Daha sonra bu kişi hakkında terör soruşturması başlatıldığı ancak muhbirin soruşturma sürerken ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Foggo: 'Anne Bana Diyor Ki, 'Oğlan Çalışmak İstiyor, Babasının Halini Görüyor. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Foggo: 'Anne Bana Diyor Ki, 'Oğlan Çalışmak İstiyor, Babasının Halini Görüyor. Elon Musk'ın özel jetindeki kabin görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi Elon Musk'ın özel jetindeki kabin görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MI5 muhbiri sevgilisinden şiddet gören kadın anlatıyor: 'Bana cinsel tacizde bulunuyor, 'Konuşursan seni öldürürler' diyordu' - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:37 Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı
14:32 Son seçim anketinde 5 bin 300 katılımcı yer aldı! İYİ Parti'nin oyları ikiye katlandı
14:31 Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı
14:27 Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti
14:17 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz
14:17 Başkan Aktaş: Bursa'da gençler, genç olmanın farkını yaşıyor
14:14 İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor
14:12 İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan ne yapacak?
14:11 Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek?
13:48 Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 15:02:05. #1.13#
SON DAKİKA: MI5 muhbiri sevgilisinden şiddet gören kadın anlatıyor: "Bana cinsel tacizde bulunuyor, 'Konuşursan seni öldürürler' diyordu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement