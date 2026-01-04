Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest - Son Dakika
Dünya

Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

04.01.2026 19:52
Sokaklarda köpeğiyle birlikte yaşayan, saçları ve sakalı birbirine karışmış haldeki evsiz bir ABD vatandaşı, Miami'de bir Türk'ün işlettiği güzellik merkezinde yaşadığı değişimle adeta hayata yeniden tutundu. Ücretsiz yapılan saç ve sakal tıraşının ardından aynaya bakan adam, gördüğü kişi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD'nin Miami kentinde bir Türk tarafından işletilen güzellik merkezi, dokunaklı bir dayanışma hikâyesine sahne oldu. California'dan Miami'ye gelen evsiz bir ABD vatandaşı, sokaklarda köpeğiyle birlikte yaşarken, Türk işletmecinin kendisine yaptığı teklifle hayatında unutamayacağı bir an yaşadı.

Günlerdir saçları ve sakalı birbirine karışmış halde sokaklarda yaşayan evsiz vatandaş, güzellik merkezinde saç ve sakal tıraşı yapılmak üzere berber koltuğuna oturtuldu. Uzun ve dağınık saçları kısaltıldı, sakalı tamamen kesildi.

KENDİNİ TANIYAMADI

Tıraş tamamlandığında aynaya bakan evsiz adam, kendi yansımasını tanımakta zorlandı. O anlarda yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk, güzellik merkezindekilere de duygusal anlar yaşattı.

Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

"KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Tıraşın ardından dakikalarca aynaya bakan evsiz vatandaş, değişimi gördükten sonra "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ DEVAM ETTİ

Güzellik merkezindeki bakımın ardından evsiz vatandaş bu kez yan tarafta bulunan Türk restoranına götürüldü. Burada kendisine sıcak bir pizza ikram edildi. Uzun süredir düzgün bir öğün yemediği belirtilen adam, yemeğini köpeğiyle birlikte paylaşırken çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaşanan bu anlar güzellik merkezinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar Türk işletmecinin sergilediği davranışı "insanlık dersi" olarak nitelendirdi.

