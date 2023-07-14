"Erdoğan'a güveniyor musunuz" sorusuna Miçotakis'ten yanıt: Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım

Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk sene sonra ilk kez yüz yüze görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SKAI televizyonuna konuştu. Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yeniden başlamak için bir fırsat olduğuna vurgu yapan Miçotakis, Erdoğan'a güvenip güvenmediği yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi. Miçotakis, "Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldım. Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Seçim zaferi sonrası ilk röportajını veren Yunan Başbakan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye ile olan ilişkiler oldu.

"HEPİMİZ SÜREKLİ ALARMDA OLMAKTANSA..."

Erdoğan ile arasındaki 'iyimser havanın' tartışılanların içeriğine de tekabül ettiğini vurgulayan Miçotakis, "Sanırım hepimiz sürekli alarmda olmaktansa medeni komşular, arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

"ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERDEN FARKLI BİR HAVA ALDIM"

Erdoğan görüşmesinin zorlu geçen dört yılın ardından yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu tekrar eden Miçotakis, Erdoğan'a güvenip güvenmediği sorusuna "Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldım. Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım" diye cevap verdi.

"TÜRKİYE BİR DEĞİŞİME HAZIR GÖRÜNÜYOR"

"Türkiye dış politikası, sadece Yunanistan'la ilişkiler anlamında değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD ile olan ilişkilerinde de bir değişime hazır görünüyor" diyen Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin bu hamlesinden faydalanabileceğini vurguladı.