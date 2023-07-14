"Erdoğan'a güveniyor musunuz" sorusuna Miçotakis'ten yanıt: Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım - Son Dakika
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"Erdoğan'a güveniyor musunuz" sorusuna Miçotakis'ten yanıt: Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım

14.07.2023 09:47

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili bir görüşme yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülke medyasına dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Erdoğan görüşmesinin zorlu geçen dört yılın ardından yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu yineleyen Miçotakis, Erdoğan'a güvenip güvenmediğine ilişkin soruyu, "Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldım. Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım" diye yanıtladı.

Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk sene sonra ilk kez yüz yüze görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SKAI televizyonuna konuştu. Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yeniden başlamak için bir fırsat olduğuna vurgu yapan Miçotakis, Erdoğan'a güvenip güvenmediği yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi. Miçotakis, "Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldım. Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Seçim zaferi sonrası ilk röportajını veren Yunan Başbakan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye ile olan ilişkiler oldu.

"HEPİMİZ SÜREKLİ ALARMDA OLMAKTANSA..."

Erdoğan ile arasındaki 'iyimser havanın' tartışılanların içeriğine de tekabül ettiğini vurgulayan Miçotakis, "Sanırım hepimiz sürekli alarmda olmaktansa medeni komşular, arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

"ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERDEN FARKLI BİR HAVA ALDIM"

Erdoğan görüşmesinin zorlu geçen dört yılın ardından yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu tekrar eden Miçotakis, Erdoğan'a güvenip güvenmediği sorusuna "Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldım. Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım" diye cevap verdi.

"TÜRKİYE BİR DEĞİŞİME HAZIR GÖRÜNÜYOR"

"Türkiye dış politikası, sadece Yunanistan'la ilişkiler anlamında değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD ile olan ilişkilerinde de bir değişime hazır görünüyor" diyen Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin bu hamlesinden faydalanabileceğini vurguladı.

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Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Erdoğan'a güveniyor musunuz' sorusuna Miçotakis'ten yanıt: Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım - Son Dakika


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