Bakan Güler: İstiklal Harbi'nden bu yana en kapsamlı faaliyetleri icra ediyoruz - Son Dakika
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Bakan Güler: İstiklal Harbi'nden bu yana en kapsamlı faaliyetleri icra ediyoruz

Bakan Güler: İstiklal Harbi\'nden bu yana en kapsamlı faaliyetleri icra ediyoruz
19.07.2026 22:09
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'deki 14'üncü Zırhlı Tugay'da yaptığı konuşmada, kritik jeopolitik süreçte en kapsamlı faaliyetleri yürüttüklerini, terörle mücadelede başarılar elde edildiğini ve Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumada kararlı olduklarını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İçinde bulunduğumuz kritik jeopolitik süreçte ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile inceleme ve denetlemelerde bulunduğu 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklere hitaben bir konuşma yaptı. Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Güler, "Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızla birlikte kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan ve bu vesileyle 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığımızda namıdiğer Panter Tugayımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz kritik jeopolitik süreçte ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Nitekim kahraman ordumuz; ülkemizin güvenliğinin sağlanmasından hudutlarımızın korunmasına, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin muhafazasından uluslararası barış ve istikrara sağladığı katkılara kadar üstlendiği tüm görevleri büyük bir aşkla ve azimle yerine getirmektedir. Özellikle belirtmeliyim ki, kahraman personelimizin üstün gayretleri ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS TÜRKÜ'NÜN HAKLARINI KORUMA AZİM VE KARARLILIĞINA SAHİBİZ'

14'üncü Zırhlı Tugayı'nın Barış Harekatı'nda kahramanca bir mücadele sergilediğini belirten Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"İcra ettiğimiz görevler kapsamında Kıbrıslı soydaşlarımızın güvenliği ve huzuru da bizler için her zaman önceliklidir. Yarım asır önce Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulüm ve baskılar karşısında kahraman ordumuzun, büyük bir başarıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı; en başta soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, aynı zamanda Ada'nın tamamında barışın, ekonomik gelişmenin ve istikrarın tesis edilmesine de imkan tanımıştır. Bugün 50 yılı aşkın süredir Ada'da devam eden güvenlik, istikrar ve huzur ortamı da bunun en açık ispatıdır. 14'üncü Zırhlı Tugayımız da nüvesini teşkil eden birliklerle Barış Harekatı'nda kahramanca bir mücadele sergilemiş 11 şehit vermiştir. Harekat sırasında Ada'nın kritik yerlerini kontrol altına alan ve 1997 yılından itibaren de 14'üncü Zırhlı Tugayı ünvanıyla Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen Komutanlığımız, Ada'daki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının güvencesi durumundadır.

Harekatta büyük bir kahramanlık örneği sergileyen 14'üncü Zırhlı Tugayımızın bugünkü mensupları olan sizler de şu anda tarihi bir vazife icra ediyorsunuz. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki yarım asır önce soydaşlarımızın yaşadığı mezalimlere ve acılara nasıl sessiz kalmadıysak bugün de aynı anlayışla Kıbrıs Türkü'nün haklarını koruma azim ve kararlılığına sahibiz."

'KIBRIS MESELESİNE İLİŞKİN SON DÖNEMDEKİ AÇIKLAMALAR HİÇBİR DEĞER İFADE ETMEMEKTEDİR'

Bakan Güler, Kıbrıs konusunda son dönemdeki açıklamaların hiçbir değer ifade etmediğini vurgulayarak, "Kıbrıs'ta tamamen uluslararası meşruiyeti haiz olarak bulunan Türkiye'nin varlığını sorgulayan zihniyete, ülkemizin garantör devlet olma vasfını ve bölgeyle olan tarihi bağlarını daima hatırlatıyoruz. Son dönemde Kıbrıs meselesine tarihi gerçeklerden uzak, siyasi saiklerle yaklaşan ve çeşitli lobilerin etkisi altında hareket eden bazı çevrelerin açıklamaları bizim açımızdan hiçbir değer ifade etmemektedir. Zira Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı mezalimleri görmezden gelerek kahraman ordumuzun Garantörlük Antlaşması'ndan doğan meşru hak ve yükümlülükleri çerçevesinde icra ettiği Barış Harekatı'nı sorgulamaya kalkışmak tarihi hakikatleri çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bugün farklı coğrafyalarda yaşanan insanlık dramları karşısında sessiz kalanların, Kıbrıs konusunda adalet ve hukuk adına söz söylemeye çalışmaları ise uluslararası vicdan bakımından da ciddi bir tutarsızlıktır. Hiç kimse Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarını tartışmaya açarak bir sonuç elde edebileceğini düşünmemelidir" diye konuştu.

Gündemlerinin günübirlik siyasi değerlendirmeler değil uluslararası hukuk, tarihi gerçekler ve Kıbrıs Türk halkının meşru hakları olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir. Bunun bilincinde olan siz kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın da bu tarihi görevinizi artan bir özveri içerisinde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Ayrıca kıta stajı kapsamında burada bulunan son sınıf Harbiyelilerimizin de başta Kıbrıs meselesi olmak üzere milli tezlerimizi derinlemesine kavramalarını, ülkemizin savunma ve güvenlik politikalarını yakından takip etmelerini ve burada geçirecekleri süreyi meslek hayatlarına yön verecek önemli bir kazanıma dönüştürmelerini özellikle bekliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Ayrıca Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi, Kıbrıslı mücahitleri ile mücahideleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Siz kahraman silah arkadaşlarımı bir kez daha sevgiyle selamlıyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kalın sağlıcakla."

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Güler: İstiklal Harbi'nden bu yana en kapsamlı faaliyetleri icra ediyoruz - Son Dakika

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