ABD'den Netahyahu'yu zora sokacak istihbarat itirafı: Mısır, Hamas operasyonu konusunda bilgi vermişti

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ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır'ın Hamas'ın saldırılarından 3 gün önce İsrail'i uyardığını belirterek, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz" dedi.

MISIR'IN İSRAİL'İ UYARDIĞINI AÇIKLADI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5'inci gününe girerken, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır'ın saldırılar konusunda İsrail'i uyardığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul.

"SORUN SANIRIM HANGİ SEVİYEDE OLDUĞUYDU"

McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu" dedi.

NETANYAHU HABERLERİ YALANLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.