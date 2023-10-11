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ABD'den Netahyahu'yu zora sokacak istihbarat itirafı: Mısır, Hamas operasyonu konusunda bilgi vermişti - Son Dakika

ABD'den Netahyahu'yu zora sokacak istihbarat itirafı: Mısır, Hamas operasyonu konusunda bilgi vermişti

Son Güncelleme: 11.10.2023 18:53

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır'ın Hamas'ın saldırılarından 3 gün önce İsrail'i uyardığını belirtti. Hatırlanacağı üzere Netanyahu, istihbarat konusunda çıkan haberleri yalanlamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır'ın Hamas'ın saldırılarından 3 gün önce İsrail'i uyardığını belirterek, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz" dedi.

MISIR'IN İSRAİL'İ UYARDIĞINI AÇIKLADI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5'inci gününe girerken, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır'ın saldırılar konusunda İsrail'i uyardığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul.

"SORUN SANIRIM HANGİ SEVİYEDE OLDUĞUYDU"

McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu" dedi.

NETANYAHU HABERLERİ YALANLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Netahyahu'yu zora sokacak istihbarat itirafı: Mısır, Hamas operasyonu konusunda bilgi vermişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Netahyahu'yu zora sokacak istihbarat itirafı: Mısır, Hamas operasyonu konusunda bilgi vermişti - Son Dakika
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