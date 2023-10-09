Mısır İstihbaratı Hamas'ın Büyük Bir Saldırı Planladığını İsrail'e Uyardı - Son Dakika

Mısır İstihbaratı Hamas'ın Büyük Bir Saldırı Planladığını İsrail'e Uyardı

Mısır İstihbaratı Hamas\'ın Büyük Bir Saldırı Planladığını İsrail\'e Uyardı
Son Güncelleme: 09.10.2023 15:21

Mısır istihbaratının, Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı planladığı konusunda defalarca uyarılarda bulunduğu ancak İsrail'in bu uyarılara kulak asmadığı belirtildi. Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmadan önce İsrail'i Gazze'deki durum hakkında uyardıklarını ve durumun patlama noktasına geldiğini söyledi. İsrail basınında ise Filistinli grupların saldırısında ordu, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının büyük zafiyet gösterdiği eleştirileri yer aldı.

Mısır istihbaratının, Hamas'ın "çok büyük bir şey" planladığı konusunda İsrail'i defalarca uyardığı ancak muhataplarının buna kulak asmadığı belirtildi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırı için İsrail'i önceden uyardıklarını söyledi.

Mısırlı yetkili, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmadan önce devam eden esir takası görüşmelerinde Tel Aviv'deki muhataplarını Gazze'deki durum hakkında uyardıklarını belirterek "Durumun patlama noktasına geldiği ve bunun çok büyük olacağı konusunda İsraillileri defalarca uyardık. Ama bunları hafife aldılar." ifadelerini kullandı.

İsrail basınında, Filistinli silahlı grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlediği ortak saldırıda ordu, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının büyük zafiyet gösterdiği eleştirileri yer almıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun halka bir açıklama borçlu olduğunu kabul etmiş ancak "şimdi bunun sırası olmadığını önce savaşacaklarını sonra soruşturacaklarını" söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Mısır İstihbaratı Hamas'ın Büyük Bir Saldırı Planladığını İsrail'e Uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır İstihbaratı Hamas'ın Büyük Bir Saldırı Planladığını İsrail'e Uyardı - Son Dakika
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