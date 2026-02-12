MKE\'den Suudi Arabistan\'la Savunma Anlaşması

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında, 'MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi' ve 122 mm roketatar mühimmatının ortak üretimi için Suudi Al Talbiah firmasıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayii alanındaki üretim kabiliyetini uluslararası ortaklıklarla güçlendirmeye devam ediyor. Katar ve Mısır'a yapılan ihracatların ardından MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisi, son bir ay içindeki üçüncü ihracat başarısına Suudi Arabistan ile ulaştı.

World Defense Show 2026 (WDS 2026) fuarında, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Al Talbiah CEO'su tarafından imzalanan mutabakat zaptı kapsamında; MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) mühimmatının Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik teknik ve endüstriyel süreçlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

ORTAK PATLAYICI ÜRETİMİ İÇİN İMZA

Fuar kapsamında MKE, Suudi Arabistan merkezli 'Saudi Chemical Company Limited' ile de bir anlaşmaya vardı. Mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcı ham madde ve enerjetik malzemelerin ortak üretimi ve satışına yönelik bir diğer mutabakat zaptı da imza altına alındı.

MKE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A FİŞEK ÜRETİM HATTI

Öte yandan MKE'nin Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI) ile geçen yıl vardığı anlaşma kapsamındaki çalışmalar da sürüyor. MKE, Suudi Arabistan'da kovan ve fişek üretim hatları kuracak, ekipman tedariki sağlayacak ve Türk mühendisler üretim sürecinde teknik destek verecek. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da 9 ülkede benzer tesisler kuran MKE, en son 2025 yılında Moğolistan ve Ürdün'deki projelerini tamamlamıştı.

BORAN OBÜSÜNÜN İHRACATI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Bangladeş ve Kuzey Makedonya ihracatlarıyla küresel pazarda adından söz ettiren 105 mm Hafif Çekili Obüs BORAN'ın Suudi Arabistan'a ihracatı için de görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın sağlanması halinde 42 adet Boran Obüsü'nün Suudi Arabistan envanterine girmesi planlanıyor.