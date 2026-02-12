MKE'den Suudi Arabistan'la Savunma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

MKE'den Suudi Arabistan'la Savunma Anlaşması

MKE\'den Suudi Arabistan\'la Savunma Anlaşması
12.02.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, Suudi Arabistan'da hava savunma sistemi ve mühimmat ortak üretimi için mutabakat zaptı imzaladı.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında, 'MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi' ve 122 mm roketatar mühimmatının ortak üretimi için Suudi Al Talbiah firmasıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayii alanındaki üretim kabiliyetini uluslararası ortaklıklarla güçlendirmeye devam ediyor. Katar ve Mısır'a yapılan ihracatların ardından MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisi, son bir ay içindeki üçüncü ihracat başarısına Suudi Arabistan ile ulaştı.

World Defense Show 2026 (WDS 2026) fuarında, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Al Talbiah CEO'su tarafından imzalanan mutabakat zaptı kapsamında; MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) mühimmatının Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik teknik ve endüstriyel süreçlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

ORTAK PATLAYICI ÜRETİMİ İÇİN İMZA

Fuar kapsamında MKE, Suudi Arabistan merkezli 'Saudi Chemical Company Limited' ile de bir anlaşmaya vardı. Mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcı ham madde ve enerjetik malzemelerin ortak üretimi ve satışına yönelik bir diğer mutabakat zaptı da imza altına alındı.

MKE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A FİŞEK ÜRETİM HATTI

Öte yandan MKE'nin Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI) ile geçen yıl vardığı anlaşma kapsamındaki çalışmalar da sürüyor. MKE, Suudi Arabistan'da kovan ve fişek üretim hatları kuracak, ekipman tedariki sağlayacak ve Türk mühendisler üretim sürecinde teknik destek verecek. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da 9 ülkede benzer tesisler kuran MKE, en son 2025 yılında Moğolistan ve Ürdün'deki projelerini tamamlamıştı.

BORAN OBÜSÜNÜN İHRACATI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Bangladeş ve Kuzey Makedonya ihracatlarıyla küresel pazarda adından söz ettiren 105 mm Hafif Çekili Obüs BORAN'ın Suudi Arabistan'a ihracatı için de görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın sağlanması halinde 42 adet Boran Obüsü'nün Suudi Arabistan envanterine girmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, İhracat, Dünya, MKE, Son Dakika

Son Dakika Dünya MKE'den Suudi Arabistan'la Savunma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ordu’da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı
Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:44
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: MKE'den Suudi Arabistan'la Savunma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.