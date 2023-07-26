Model, tartışma sonrası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Model, tartışma sonrası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

26.07.2023 14:06

İngiltere'nin Leicester şehrinde bir model olan Caragh Eaton, erkek arkadaşı Ian Curson ile tartıştıktan sonra uzaklaşmak isteyen erkek arkadaşını durdurmaya çalıştı. Ancak erkek arkadaşı arabayı hızla sürünce model yere düştü ve kafası sert zemine çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada, modelin kafasına demir bir nesne ile vurulduğu tespit edildi. Başlangıçta taksirle adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalan Curson, cinayetle suçlanmaktadır. Dava devam etmektedir.

28 yaşındaki model Caragh Eaton, tartıştığı erkek arkadaşının arabasına yere düşerek hayatını kaybetti. Savcılık modelin ölümünü şüpheli bularak olayla ilgili soruşturma başlattı. Modelin erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor.

İngiltere'nin Leicester şehrinde 28 yaşındaki model Caragh Eaton, 42 yaşındaki erkek arkadaşı Ian Curson, ile tartıştıktan sonra uzaklaşmak isteyen erkek arkadaşını durdurmaya çalıştı. Erkek arkadaşı, gaza bir anda basınca arabanın camına doğru yaslana model yere düştü. Kafası sert zemine çarpan model hayatını kaybetti. Olay ile ile ilgili görülen davada savcılık, mahkemeye ayrıca modelin kafasına demir bir nesne ile vurulduğuna dair bulguları sundu.

Savcılık, erkek arkadaşının yere düşmeden önce modelin kafasına tabanca ile vurduğu ihtimali üzerine duruyor. Ian Curson Başlangıçta Caragh'ın trajik ölümünden sonra taksirle adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya.

Patolog, Caragh'ın kafasında bir yere düşerken, diğeri de kulağının arkasına daha önce darbeden dolayı iki yara tespit etti. Davanın açılışında konuşan savcı Tim Clark KC, "Şüphelinin Eaton'a, düşmeden önce sert nesne ile vurduğunu ifade etti.

Savcı, Curson'ın kız arkadaşını vurmak için herhangi bir silah kullanmadığını reddettiğini, ancak BB tabancası ve takılabilir şarjörünün arabasında bulunduğunu belirtti. Curson, cinayet, taksirle adam öldürme ve tabanca bulundurma suçlarını reddediyor. Dava devam ediyor.

Model tartışma sonrası uzaklaşmak isteyen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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