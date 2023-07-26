Model, tartışma sonrası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

28 yaşındaki model Caragh Eaton, tartıştığı erkek arkadaşının arabasına yere düşerek hayatını kaybetti. Savcılık modelin ölümünü şüpheli bularak olayla ilgili soruşturma başlattı. Modelin erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor.

İngiltere'nin Leicester şehrinde 28 yaşındaki model Caragh Eaton, 42 yaşındaki erkek arkadaşı Ian Curson, ile tartıştıktan sonra uzaklaşmak isteyen erkek arkadaşını durdurmaya çalıştı. Erkek arkadaşı, gaza bir anda basınca arabanın camına doğru yaslana model yere düştü. Kafası sert zemine çarpan model hayatını kaybetti. Olay ile ile ilgili görülen davada savcılık, mahkemeye ayrıca modelin kafasına demir bir nesne ile vurulduğuna dair bulguları sundu.

Savcılık, erkek arkadaşının yere düşmeden önce modelin kafasına tabanca ile vurduğu ihtimali üzerine duruyor. Ian Curson Başlangıçta Caragh'ın trajik ölümünden sonra taksirle adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya.

Patolog, Caragh'ın kafasında bir yere düşerken, diğeri de kulağının arkasına daha önce darbeden dolayı iki yara tespit etti. Davanın açılışında konuşan savcı Tim Clark KC, "Şüphelinin Eaton'a, düşmeden önce sert nesne ile vurduğunu ifade etti.

Savcı, Curson'ın kız arkadaşını vurmak için herhangi bir silah kullanmadığını reddettiğini, ancak BB tabancası ve takılabilir şarjörünün arabasında bulunduğunu belirtti. Curson, cinayet, taksirle adam öldürme ve tabanca bulundurma suçlarını reddediyor. Dava devam ediyor.