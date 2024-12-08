Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz - Son Dakika
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Dünya

Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz

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Suriye'nin başkenti Şam'da kontrolü büyük ölçüde ele geçiren muhalifler, 53 yıllık Beşar Esad dönemini sona erdirirken dikkat çeken bir çağrıda bulundular. Yurt dışındaki Suriyelileri ülkelerine çağıran muhalifler "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

08.12.2024 07:45  Güncelleme: 08:14
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhaliflerin birçok kritik kentin ardından dün gece başkent Şam'da da kontrolü ele geçirmesinin ardından 53 yıllık Beşar Esad dönemi resmen sona ermiş oldu.

"ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ"

Esad'ın Şam'ı terk etmesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletirken ülkede kontrolü büyük ölçüde ele geçiren silahlı muhaliflerden dikkat çeken bir çağrı geldi.

Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz

MUHALİFLERDEN KRİTİK ÇAĞRI

Suriye'de yaşanan iç savaş ve baskılar nedeniyle yurt dışına çıkmak durumunda kalan Suriyelilere yönelik bir çağrı yapan muhalifler "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye\'ye geri dönebilirsiniz

Politika, Suriye, Yaşam, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Muhammed İhvan:
    Artık vuslata erme vakti gelmiştir ey suriyeli muhacir kardeşlerimiz yolunuz bahtınız açık olsun 76 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    her diktatörün sonu hüsrandır 51 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    plan işledi ve Esat gitti sıra bizdeki Suriye lilere geldi halde dönün bakalım ülkenize 48 0 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    elhamdulallah simdi hdpkk düsünsün... 22 4 Yanıtla
  • mehmet:
    SIRA BİZİM SARAYDAKİNE GELECEK 6 17 Yanıtla
  • okan:
    Chp beğenmedi 9 6 Yanıtla
  • mehmet:
    KADDAFİ GİTTİ BUNLAR GİBİ SEVİNİYORLARDI SONRA A A GÖRDÜLER ÜLKE BİTTİ SADDAM GİTTİ BUNLAR GİBİ SEVİNİYORDU IRAKTA BİTTİ A A GÖRDÜLER SIRA BUNLARDA 7 7 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    Avrupa'ya Giden ortamı gören daha dönmez hele birde suriye'de fakir orada zenginlik gördüyse 10 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    ALLAHU EKBER , ALLAHU EKBER , ALLAHU EKBER ! Allahümme Amin Ecmain , EY YİĞİT MUVAHHİDLER !.. 5 5 Yanıtla
  • Zeynel Akgul:
    diktatör giti daha beterr diktatör ler geliyor esad seküler dikta bunlarda. dinci dikta 3 5 Yanıtla
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