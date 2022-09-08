Musluktan zehir akıyor! ABD'nin kalbi New York'ta bir haftadır içme suyu yok

New York'un bir bölümü, içme suyunda standartların üzerinde arsenik tespit edilmesinin ardından içme suyu temininde büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı. Bölge sakinleriyse günlerdir belediyenin içme suyu sunduğu noktalarda kuyruğa giriyor.

İÇME SUYUNDAKİ ARSENİK TOPLU KONUT KOMPLEKSİNDE TESPİT EDİLDİ

Manhattan Bölgesi'ndeki en büyük toplu konut komplekslerinden biri olan Jacob Riis Houses'ın su kaynağında standartların üzerinde arsenik tespit edilmesinin ardından binlerce hane, bir haftadan uzun süredir içme suyuna erişimi olmadan hayatına devam ediyor.

Kuzey Amerika'nın en büyük toplu konut idarelerinden birine bağlı olan New York City Public konut kompleksinin sakinleri, geçtiğimiz cuma konu ile ilgili bilgilendirildi. İçme suyunda arsenik tespit edilmesinden bu yana bölgede oturanlar içme suyunu kullanamıyor.

Ayrıca, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı konut kompleksinin sakinleri, suyun koktuğunu söyledi.

SUYUN RENGİ KAHVERENGİNE DÖNÜŞTÜ

Musluğu açıp kapattıklarında suyun kahverengiye yakın bulanık bir şekilde aktığı belirtildi.

BELEDİYE SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

New York Belediyesi, arsenik oranının fazlalığını kabul ederken, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

ŞİŞELERLE DESTEK VERİLİYOR

Belediye, probleme geçici çözüm olarak bölgede oturanlara şişe ile içme suyu desteği sağlıyor.

Yetkililer arsenik oranıyla ilgili problemin sebebinin henüz netleşmediğini, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

ABD'deki su sorunu sadece New York ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Mississippi eyaletindeki sel sebebiyle, su şebekesinde sıkıntı yaşanmış, binlerce kişiye içme suyu verilememişti.