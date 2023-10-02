Musul'da Düğün Salonunda Çıkan Yangında 93 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Musul'da Düğün Salonunda Çıkan Yangında 93 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:50

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik anlar kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, yangının havai fişeklerden kaynaklandığını belirtti.

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda 103 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıyor.

SORUŞTURMA RAPORU KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, düğün salonundaki yangının "havai fişekler"den kaynaklandığını açıklamıştı. Musul'un Hamdaniye ilçesindeki bir düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangına ilişkin soruşturma raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

"DÜĞÜN SALONU YANICI MADDELERLE KAPLANMIŞTI"

Bağdat'taki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Soruşturma Komisyonu Başkanı General Saad Falih, "Hamdaniye'deki düğün salonu çok sayıda yanıcı madde ile kaplanmıştı, yangın da bundan kaynaklandı. Salonda yangının hızlı şekilde yayılmasına neden olan kumaş parçaları da yangında etkili oldu. Düğün salonunun tavanı da yangının hızlı şekilde yayılmasına neden oldu. Düğün salonundaki yangının asıl müsebbiplerinden biri havai fişeklerdir." dedi. Yangının kasıtlı olmadığını belirten Falih yangının kasıtlı olmadığını ancak düğün salonu sahibinden kaynaklı ihmal ve kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari de söz konusu yangında ölenlerin "şehit" sayıldığını belirtti. Şammari ayrıca, Hamdaniye Kaymakamı İsam Behnam Metti, Hamdaniye Belediye Başkanı Rami Hıdır ve Hamdaniye sivil savunma kurumundaki ilgili yetkililerin görevden alındığını ve mahkemeye sevk edileceklerini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 103 kişinin öldüğünü, 150 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında, düğün salonunda yaklaşık 800 kişinin bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Musul'da Düğün Salonunda Çıkan Yangında 93 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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