Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Dünya

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede dakikalar sonra 6,4'lük ikinci bir deprem daha meydana gelirken 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland ve Çin'de de hissedildi. Mandalay kentinde bulunan ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çöktü.

28.03.2025 09:43
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, sarsıntının Hindistan ve Çin gibi komşu ülkelerde de hissedildiğini bildirdi.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

USGS, sarsıntının yerel saatle 12:50'de (06:20 GMT) Sagaing kentinin 16 kilometre (10 mil) kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İç savaşla yangın yerine dönen ülkede birçok bina yerle bir olurken, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki dev bir gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu. Kameralara saniye saniye yansıyan depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

AVA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Mandalay kentindeki ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çökerken, vatandaşlar sarsıntının havuzlardan su sıçratacak kadar güçlü olduğunu söyledi.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Myanmar\'da 7,7 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Dünya Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman A:
    Bir an başlığı Marmara gibi okudum.Umarım bişey yoktur.Allah korusun.Geçmiş olsun. 32 21 Yanıtla
  • Ates null:
    Allah korusun.Çok geçmiş olsun. 37 11 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Yani gözleri şaşı olan bir yer Marmara diye Okur 7 18 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Kula Bela Gelmez Hak Yazmadıkça Hak Bela Yazmaz Kul Azmadıkça...ALLAH SONUMUZU HAYR EYLESİN İNŞALLAH... 15 7 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Çok geçmiş olsun Rabbım yardımcıları olsun 6 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    inşallah can kaybı çok değildir.Allah yardımcıları olsun 2 0 Yanıtla
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