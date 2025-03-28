Myanmar\'da 7,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, sarsıntının Hindistan ve Çin gibi komşu ülkelerde de hissedildiğini bildirdi.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

USGS, sarsıntının yerel saatle 12:50'de (06:20 GMT) Sagaing kentinin 16 kilometre (10 mil) kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İç savaşla yangın yerine dönen ülkede birçok bina yerle bir olurken, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki dev bir gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu. Kameralara saniye saniye yansıyan depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.

AVA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Mandalay kentindeki ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çökerken, vatandaşlar sarsıntının havuzlardan su sıçratacak kadar güçlü olduğunu söyledi.