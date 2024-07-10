NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Barış ve Özgürlük NATO\'yu Tarihin En Başarılı İttifakı Yapıyor

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'daki Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda, NATO'nun 75'inci yılı kapsamında düzenlenen törende konuştu. Stoltenberg, "Barış korunmuş, özgürlük güvence altına alınmıştır. Bu da NATO'yu tarihin en başarılı ittifakı yapmaktadır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı konuşmada, 75 yıl önce NATO'nun temellerini atan Washington Antlaşması'na değinerek, "75 yıl önce tam da bu odada NATO'nun kurucu belgesi olan Washington Antlaşması imzalandı. İttifakımız iki yıkıcı dünya savaşını yaşamış insanlar tarafından kuruldu. Savaşın dehşetini, acılarını ve korkunç insani maliyetini çok iyi biliyorlardı. Bunun bir daha asla yaşanmaması konusunda kararlıydılar. Böylece, barışı korumak ve özgürlüğü muhafaza etmek gibi açık bir amaçla NATO'yu kurdular. Ciddi bir söz, birbirlerini korumaya yönelik sağlam bir taahhüt. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Washington Antlaşması'na büyük saygı duyuyorum, özellikle de çok kısa olduğu için, sadece 14 paragraf, sadece birkaç sayfa. Hiçbir zaman bu kadar az kelime bu kadar çok kişi için bu kadar çok şey ifade etmemiştir. Barış korunmuş, özgürlük güvence altına alınmıştır. Bu da NATO'yu tarihin en başarılı ittifakı yapmaktadır" dedi.

Stoltenberg, ittifakın kusursuz olmadığını ancak çıkan krizlere yönelik kararların cesaretle verileceğine inandığını belirterek, "İttifakımız kusursuz değil ve gelecekte de zor kararlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Bir sonraki krizin ne olacağını bilmiyorum ama zor kararları siyasi cesaretle aldığımızda en iyi durumda olduğumuzu biliyorum. NATO'da birlikte daha güçlü ve daha güvende olduğumuzu biliyorum. Dostlarımızın olması güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

BİDEN: UKRAYNA PUTİN'İ DURDURABİLİR VE DURDURACAKTIR

Stoltenberg'in ardından söz alan ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayarak, "Savaşın yıkıntıları arasında Avrupa'yı birlikte yeniden inşa ettik. Soğuk Savaş'ın uzun yıllarında özgürlük meşalesini yükseklerde tuttuk. Eski düşmanlarımız dost demokrasiler haline geldi. Onları ittifaka kabul ettik. Balkanlar'da savaş patlak verdiğinde müdahale ettik. Barışı yeniden tesis ettik ve etnik temizliği durdurduk. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'de saldırıya uğradığında NATO müttefiklerimiz yanımızda durdu ve NATO tarihinde ilk kez NATO'nun 5. Maddesini devreye soktu. Bugün NATO hepsinden daha güçlüdür. 32 ülkeden daha güçlüdür. Finlandiya ve İsveç yıllarca en yakın ortaklarımızdı. Şimdi 5. Madde garantisinin gücü ve anlamı nedeniyle NATO'ya resmen katılmayı seçtiler" dedi.

Biden, Rusya- Ukrayna savaşının sürdüğünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı boyunduruk altına almaya çalıştığını belirterek, "Avrupa'da Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşı ve saldırganlığı devam ediyor. Putin, Ukrayna'nın tamamen boyunduruk altına alınmasından, Ukrayna demokrasisinin sona erdirilmesinden, Ukrayna kültürünün yok edilmesinden ve Ukrayna'nın haritadan silinmesinden başka bir şey istemiyor. Ukrayna Putin'i durdurabilir ve durduracaktır" diye konuştu.