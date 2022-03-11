NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli

11.03.2022 23:53

Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Yaptırımların uygulanması çok önemli. Tüm müttefiklerimizin bu yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz. Rusya'ya ancak böyle büyük bir bedel ödetebiliriz" ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"MÜTTEFİKLERİN KATILMASINI BEKLİYORUZ"

Stoltenberg, CNN Türk'e verdiği demeçte, Türkiye dahil bütün müttefiklerin yaptırımlara katılmasını beklediğini söyledi. Stoltenberg, "Yaptırımların uygulanması çok önemli. Tüm müttefiklerimizin bu yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz. Rusya'ya ancak böyle büyük bir bedel ödetebiliriz" ifadelerini kullandı.

TÜRK SİHA'LARINA ÖVGÜ

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptırım konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine de "Yaptırımların uygulanmasını çok net bir şekilde belirttim. Türkiye burada Ukrayna'ya verdiği destekle kilit bir rol oynuyor. SİHA'lar çok önemli Ukrayna'ya verilen destek konusunda. SİHA'ların teslimatı Ukrayna için hayati önemde. Bu çatışma daha büyük bir savaşa dönüşmemeli. Bu daha büyük bir yıkım ve can kaybına yol açar" ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKLER SAVAŞ BÜTÇELERİNİ ARTIRMALI"

NTV canlı yayınına da katılan ve Türkiye için 'değerli ve kilit bir NATO müttefiki' ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Haziranda Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi. Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı için de kameralar karşısında geçen Stoltenberg, "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" açıklaması yaptı.

UÇUŞA YASAK BÖLGE NEDEN OLMAZ?

Stoltenberg, Ukrayna'da neden uçuşa yasak bölge ilan etmediklerini açıklarken daha önce Bosna Hersek'te ve Libya'da uçuşa yasak bölge ilan edildiğini ancak Ukrayna'da durumun farklı olduğunu ifade etti. Stoltenberg sözlerini şöyle bitirdi:

"Bir uçuşa yasak bölge uygulaması yapmak sadece bunu ilan etmek değildir. Bu, uçuşa yasak bölgeyi uygulamak için askeri güç kullanmaktır. Bu durumda (Ukrayna'da) NATO'nun Rus hava savunma sistemlerine karşı büyük hava saldırıları düzenlemesi anlamına gelecektir. Üstelik sadece Ukrayna'da değil. Belarus ve Rusya içinde de bu durum geçerli. Ayrıca bu Rus uçaklarıyla doğrudan karşı karşıya gelme anlamı taşımaktadır. Bu da büyük ihtimalle NATO ile Rusya arasında tam kapsamlı bir savaş anlamına gelecektir. Bunun sonucu da sivil kayıpları, şu anda Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha büyük yıkım olacaktır."

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