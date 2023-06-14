NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'ya üye olmak için Türkiye'den gelecek yeşil ışığı bekleyen İsveç'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.
İsveç ve Finlandiya 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise terör örgütü PKK/ YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz etmişti.
Finlandiya, Türkiye ile yapılan görüşmeler sonunda geçtiğimiz Nisan ayında birliğe katılırken, İsveç'in NATO'ya üyeliği ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmemesi nedeniyle henüz onaylanmadı.
Türkiye, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını talep ediyor. Bu nedenle bugün yürürlüğe giren terörle mücadele yasası, İsveç'in NATO üyeliği için önemli bir adım olarak görülüyor.
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