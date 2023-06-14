NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirdi - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirdi

14.06.2023 16:20

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'ya üye olmak için Türkiye'den gelecek yeşil ışığı bekleyen İsveç'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM, OLUMLU GEÇTİ"

İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise terör örgütü PKK/ YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz etmişti.

FİNLANDİYA ONAYLANDI, İSVEÇ ONAYLANMADI

Finlandiya, Türkiye ile yapılan görüşmeler sonunda geçtiğimiz Nisan ayında birliğe katılırken, İsveç'in NATO'ya üyeliği ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmemesi nedeniyle henüz onaylanmadı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ TERÖRE KARŞI ÖNLEM ALINMASI

Türkiye, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını talep ediyor. Bu nedenle bugün yürürlüğe giren terörle mücadele yasası, İsveç'in NATO üyeliği için önemli bir adım olarak görülüyor.

YORUMLAR (2)
  • sait acar: Kuranı Kerimi yakmakla mı yerine getirdi . Cevap Yaz 52 1 Yayından Kaldır
  • murat özdemir: Abd nin parmağı ile isveç üyeliği oldu bittiye getiriliyor. Cevap Yaz 55 0 Yayından Kaldır
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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de gerçekleşecek Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de gerçekleşecek

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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirdi - Son Dakika
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