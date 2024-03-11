NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı - Son Dakika
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Dünya

NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı

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İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak bayrağını ittifakın genel merkezine astırdı. Brüksel'deki NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyesi olmasının, Putin'in Ukrayna savaşında "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi. İsveç Başbakanı Kristersson ise nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmediklerini belirtti.

11.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:59
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İsveç, NATO'ya resmen katıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen törende, İsveç bayrağı göndere çekildi. 4 Nisan 2023'te resmen NATO üyesi olan Finlandiya'nın ardından İsveç, hükümetlerarası örgütün 32'nci üyesi oldu.

STOLTENBERG: İSVEÇ NATO'DA HAK ETTİĞİ YERİ ALMIŞTIR

Brüksel'de düzenlenen törende, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakan Ulf Kristersson ile birlikte açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İsveç NATO'da hak ettiği yeri almıştır. Artık 5. madde kalkanıyla korunmaktadır. NATO artık daha büyük ve daha güçlü" dedi.

NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı

"PUTİN UKRAYNA SAVAŞINDA BAŞARISIZ OLDU"

Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı hedeflerinde "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi. Stoltenberg, şöyle konuştu: "Başkan Putin, iki yıl önce geniş kapsamlı işgalini başlattığında, daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Ukrayna'yı egemen bir ülke olarak yok etmek istiyordu ancak başarısız oldu."

NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı

"UKRAYNA HER ZAMANKİNDEN YAKIN"

Stoltenberg, Kremlin'in işgalinin, yalnızca İsveç ve Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına almakla kalmadığını aynı zamanda Ukrayna da NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. NATO lideri ayrıca, "İttifakın, İsveç'e nükleer silah konuşlandırma planı olmadığını" sözlerine ekledi.

NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı

"NÜKLEER SİLAHLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "NATO üyeliği ile birlikte nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazırız ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO\'nun 32. üyesi olan İsveç\'in bayrağı genel merkeze asıldı

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Son Dakika Dünya NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı - Son Dakika

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