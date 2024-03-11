İsveç, NATO'ya resmen katıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen törende, İsveç bayrağı göndere çekildi. 4 Nisan 2023'te resmen NATO üyesi olan Finlandiya'nın ardından İsveç, hükümetlerarası örgütün 32'nci üyesi oldu.
Brüksel'de düzenlenen törende, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakan Ulf Kristersson ile birlikte açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İsveç NATO'da hak ettiği yeri almıştır. Artık 5. madde kalkanıyla korunmaktadır. NATO artık daha büyük ve daha güçlü" dedi.
Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı hedeflerinde "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi. Stoltenberg, şöyle konuştu: "Başkan Putin, iki yıl önce geniş kapsamlı işgalini başlattığında, daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Ukrayna'yı egemen bir ülke olarak yok etmek istiyordu ancak başarısız oldu."
Stoltenberg, Kremlin'in işgalinin, yalnızca İsveç ve Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına almakla kalmadığını aynı zamanda Ukrayna da NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. NATO lideri ayrıca, "İttifakın, İsveç'e nükleer silah konuşlandırma planı olmadığını" sözlerine ekledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "NATO üyeliği ile birlikte nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazırız ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı - Son Dakika
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