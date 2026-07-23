Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun - Son Dakika
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Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun
23.07.2026 16:07
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Polonya’da yer alan ve 700 yılı aşkın geçmişe sahip Suloszowa köyü, yaklaşık 6 bin sakininin 9 kilometrelik tek bir hat üzerinde yaşadığı ezber bozan mimarisiyle dünyanın dikkatini çekiyor. Havadan bakıldığında yemyeşil tarlaların ortasında tek bir şerit gibi uzanan ve "Küçük Toskana" olarak anılan köyde vatandaşlar, evlerinin kapısından çıktıkları an kendi tarlalarına adım atıyor.

Polonya’da yer alan ve "Küçük Toskana" olarak anılan Suloszowa köyü, yaklaşık 6 bin sakininin 9 kilometrelik tek bir cadde üzerinde ikamet ettiği ezber bozan mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 700 yılı aşkın köklü bir geçmişe ev sahipliği yapan bu benzersiz yerleşim yeri, havadan bakıldığında tek bir hat etrafında uzanan sıra dışı tasarımıyla dünyanın en dikkat çekici köyleri arasında gösteriliyor.

9 KİLOMETRELİK TEK BİR CADDE

Polonya’nın güneyinde konumlanan Suloszowa, klasik köy mimarisinden oldukça uzak düzeniyle kıtanın en sıra dışı yerleşim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Büyüleyici bir atmosfere sahip olan köyde yaklaşık 6 bin nüfus, tam 9 kilometreyi bulan uzun bir hat boyunca uzanan tek bir caddenin etrafında yaşamını sürdürüyor.

Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Havadan bakıldığında ise iki yanında yeşil ve altın sarısı tonlarında uzanan tarım arazileriyle devasa bir şeridi andıran Suloszowa, bu manzarası nedeniyle "Küçük Toskana" lakabıyla anılıyor.

Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

"LANCUCHOWKA" MODELİ KORUNUYOR

Tarihi kayıtlara ilk kez 1315 yılında geçen Suloszowa, "lancuchowka" olarak adlandırılan doğrusal yerleşim modelinin günümüze ulaşan en muazzam örneklerinden biri kabul ediliyor.

Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Yüzyıllar önce geliştirilen bu akılcı planlama modelinde:

  • Her evin hemen arkasında aileye ait uzun ve dar bir tarım arazisi yer alıyor.
  • Köy sakinleri evlerinin kapısından çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor.
  • Hem tarımsal üretim kolaylaşıyor hem de yaşam alanı ile üretim alanı kusursuz bir şekilde iç içe geçiyor.
Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

GELENEKSEL YAŞAM VE DOĞAYLA İÇ İÇE

Suloszowa, yapay turistik gösterilerden uzak, geleneksel Polonya köy yaşamını aynen korumayı başarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarında mesaiye başlayan çiftçiler, akşam saatlerinde evlerin bacalarından yükselen dumanlar ve sokaklara yayılan geleneksel mutfak kokuları günlük hayatın doğal bir parçası olmaya devam ediyor. Bölgenin bir diğer cazibe merkezi ise köyün hemen yanı başında konumlanan ve doğaseverleri ağırlayan Ojcow Milli Parkı olarak öne çıkıyor.

Toskana, Polonya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dursun Bagdes Dursun Bagdes:
    bu ülkenin gerçek değerleri tek tek yok oluyor kuru ağacı diksen meyve veren ülke yok olup gidiyor hayvancılık tarım üç tarafımız denizlerle çevrili hiçbirinden fayda görmüyoruz sanayi can çekişiyor bunlara kafa yorun 1 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    dünyanın haberlerini değil önce ülkenin Gerçek bilinmesi gereken haberlerini sunun ayrıca.. bu ülkeninde ne yeşil alanı ne ağacı kaldı yıka yıka yok ettiler o haberlerni sunmanız gereken kişiler 1 0 Yanıtla
  • Dursun Bagdes Dursun Bagdes:
    cennet vatanımız da yok yok ama soğanın kilosu yetmiş tl tarım bitti hayvancılık bitti sanayi can çekişiyor birazda bunlara kafa yorun yönetenler az kaldı kıtlık kapıda hayat pahalı 0 0 Yanıtla
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