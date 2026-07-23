Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Polonya’da yer alan ve "Küçük Toskana" olarak anılan Suloszowa köyü, yaklaşık 6 bin sakininin 9 kilometrelik tek bir cadde üzerinde ikamet ettiği ezber bozan mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 700 yılı aşkın köklü bir geçmişe ev sahipliği yapan bu benzersiz yerleşim yeri, havadan bakıldığında tek bir hat etrafında uzanan sıra dışı tasarımıyla dünyanın en dikkat çekici köyleri arasında gösteriliyor.

9 KİLOMETRELİK TEK BİR CADDE

Polonya’nın güneyinde konumlanan Suloszowa, klasik köy mimarisinden oldukça uzak düzeniyle kıtanın en sıra dışı yerleşim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Büyüleyici bir atmosfere sahip olan köyde yaklaşık 6 bin nüfus, tam 9 kilometreyi bulan uzun bir hat boyunca uzanan tek bir caddenin etrafında yaşamını sürdürüyor.

Havadan bakıldığında ise iki yanında yeşil ve altın sarısı tonlarında uzanan tarım arazileriyle devasa bir şeridi andıran Suloszowa, bu manzarası nedeniyle "Küçük Toskana" lakabıyla anılıyor.

"LANCUCHOWKA" MODELİ KORUNUYOR

Tarihi kayıtlara ilk kez 1315 yılında geçen Suloszowa, "lancuchowka" olarak adlandırılan doğrusal yerleşim modelinin günümüze ulaşan en muazzam örneklerinden biri kabul ediliyor.

Yüzyıllar önce geliştirilen bu akılcı planlama modelinde:

Her evin hemen arkasında aileye ait uzun ve dar bir tarım arazisi yer alıyor.

Köy sakinleri evlerinin kapısından çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor.

Hem tarımsal üretim kolaylaşıyor hem de yaşam alanı ile üretim alanı kusursuz bir şekilde iç içe geçiyor.

GELENEKSEL YAŞAM VE DOĞAYLA İÇ İÇE

Suloszowa, yapay turistik gösterilerden uzak, geleneksel Polonya köy yaşamını aynen korumayı başarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarında mesaiye başlayan çiftçiler, akşam saatlerinde evlerin bacalarından yükselen dumanlar ve sokaklara yayılan geleneksel mutfak kokuları günlük hayatın doğal bir parçası olmaya devam ediyor. Bölgenin bir diğer cazibe merkezi ise köyün hemen yanı başında konumlanan ve doğaseverleri ağırlayan Ojcow Milli Parkı olarak öne çıkıyor.