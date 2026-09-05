Cenaze hazırlıkları başlamıştı toprak altından çıkarıldı

Nepal ile Çin sınırında geçen hafta meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinden 10 gün sonra iki kişi daha sağ kurtarıldı. Kurtarılanlardan birinin hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan Çin vatandaşı bir işçi, diğerinin ise ailesinin cenaze hazırlıklarına başladığı 60 yaşındaki Nepalli bir kadın olduğu bildirildi.

İKİ KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Nepal'de arama kurtarma ekipleri, Çin sınırındaki bölgeleri vuran şiddetli sel ve heyelanların ardından çalışmalarını sürdürüyor. Felaketin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen ekipler iki kişiye daha ulaştı. Çin vatandaşı Lu Haitao, Trishuli Nehri üzerindeki hidroelektrik santrallerinden birinin tünelinden sağ çıkarıldı. Nepal Başbakanlık Ofisi, Haitao'nun Nepal ordusu ile Güney Kore'den gelen kurtarma ekibinin ortak çalışmasıyla kurtarıldığını açıkladı. Hindistan ve Çin'den uzman ekiplerin de bölgedeki çalışmalara katıldığı belirtildi.

"IŞIKLARI HER GÖRDÜĞÜMDE BAĞIRDIM"

Haitao, kurtarılmasının ardından Çin devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, tünelde kurtarma ekiplerinin ışıklarını her gördüğünde yardım istemek için bağırdığını anlattı. Haitao, "Işıkları her gördüğümde bağırdım, gerçekten çok yüksek sesle" dedi.

CENAZE HAZIRLIKLARI BAŞLAMIŞTI

Nepal'in Nuwakot bölgesinde ise 60 yaşındaki Chandika Shrestha, dört katlı bir binanın üst katında sağ bulundu. Yerel bir yetkili, Shrestha'dan günlerdir haber alamayan ailesinin, onun öldüğünü düşündüğünü ve cenaze hazırlıklarına başladığını söyledi. Shrestha, Nepal ordusu tarafından bölgeden tahliye edildi.





900 SANTRAL ÇALIŞANI HALA KAYIP

Kurtarma çalışmaları özellikle yüzlerce işçinin mahsur kaldığından endişe edilen hidroelektrik santrallerinin tünellerinde yoğunlaştırıldı. Nepal ordusunun perşembe günü paylaştığı verilere göre yaklaşık 900 hidroelektrik santrali çalışanı hala kayıp olarak kayıtlarda yer alırken, bunların yaklaşık üçte ikisinin Upper Trishuli-1 Hidroelektrik Projesi'nde çalıştığı belirtildi.

Bir gün önce de Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali'nin tünelinde mahsur kalan iki kişi, felaketten dokuz gün sonra sağ kurtarılmıştı. Böylece son 48 saatte hidroelektrik tünellerinden üç işçi sağ çıkarılmış oldu. Nepal Elektrik Kurumu yetkilileri, tünellerdeki arama kurtarma çalışmalarının birkaç gün daha devam edeceğini bildirdi.

CNN'in Nepal ve Çin makamlarının verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre, iki ülkeyi etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 375'e yükselirken, 5 binden fazla kişi hala kayıp.