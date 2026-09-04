Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde hidroelektrik santralinin tünelinde 9 gündür mahsur kalan iki işçi sağ kurtarıldı. Tünelde 39 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor; felakette 1200'den fazla kişi öldü, 5 bin kişi kayıp.

Nepal-Çin sınırında 9 gün önce meydana gelen ve bin 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ani sel felaketinin ardından, bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan iki işçi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin tünelden sesler duyulduğunu, içeride en az 39 kişinin daha bulunduğunun tahmin edildiğini bildirildi.

İKİ İŞÇİ 9 GÜN SONRA KURTARILDI

Nepal'de 9 gün önce meydana gelen yıkıcı sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında umut veren bir gelişme yaşandı. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali'nin çamur ve enkazla dolan tünelinde mahsur kalan Sanjaya Shah ve Kabir Maharjan, dokuz gün sonra canlı olarak çıkarıldı.

Nepal Elektrik Kurumu yetkilileri, iki işçinin kurtarılmalarının ardından helikopterle hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Shah ve Maharjan'ın ellerinde ve bacaklarında, tünelin içinde sürünerek ilerlemelerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen yaralar bulunduğu ve oksijen yetersizliğinden etkilendikleri belirtildi.

Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş

ÇALIŞMALAR GÜNLERCE SÜRDÜ

Kurtarma ekipleri, tünelin girişini kapatan 50-60 metrelik enkazı aşmak için günlerdir çalışmalarını sürdürüyordu. Tünellere hava pompalanırken ekipler, çamur ve molozla dolan bölümlere ulaşabilmek için kazı çalışmaları yürüttü. Yerel medyaya göre bu sabah tünelin içinden sesler duyulması üzerine ekiplerin, "Panik yapmayın, sizi kurtarmaya geldik" diye seslendiği, içeriden ise zayıf bir şekilde "tamam" yanıtının geldiği aktarıldı.

TÜNELDE 39 KİŞİ DAHA VAR

Yetkililer, Trishuli 3A tünelinde 39 işçinin daha bulunduğunun tahmin edildiğini, ancak bunlardan kaçının hayatta olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. Nepal genelindeki diğer hidroelektrik santrallerinin tünellerinde ise 150'den fazla kişinin hala mahsur kalmış olabileceği belirtiliyor.

Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği Başkanı Arnold Dix, iki işçinin kurtarılmasını, günlerdir süren çalışmaların ardından yeni kurtuluşlar için umut veren bir gelişme olarak değerlendirdi.

Nepal ile Tibet sınırındaki felakette bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise hala kayıp olduğu bildiriliyor. Felaketin nedeni araştırılırken, ilk değerlendirmeler ani selin bir buzul çökmesinden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: ANKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, Enerji, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı
İstanbul Valiliği’nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt
Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz
Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü
İBB Davası’nda yeni aşamaya geçildi Tutuklular tahliye talep etti İBB Davası'nda yeni aşamaya geçildi! Tutuklular tahliye talep etti
Dev pizza zinciri resmen satıldı Türkiye için sürpriz gelişme Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme

11:41
Wanda Nara’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:25
Zehra Güneş’in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:58
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da
Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
10:49
Trabzonspor Richarlison’un başını yaktı
Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:59:40. #7.13#
SON DAKİKA: Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement