Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş

Nepal-Çin sınırında 9 gün önce meydana gelen ve bin 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ani sel felaketinin ardından, bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan iki işçi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin tünelden sesler duyulduğunu, içeride en az 39 kişinin daha bulunduğunun tahmin edildiğini bildirildi.

İKİ İŞÇİ 9 GÜN SONRA KURTARILDI

Nepal'de 9 gün önce meydana gelen yıkıcı sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında umut veren bir gelişme yaşandı. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali'nin çamur ve enkazla dolan tünelinde mahsur kalan Sanjaya Shah ve Kabir Maharjan, dokuz gün sonra canlı olarak çıkarıldı.

Nepal Elektrik Kurumu yetkilileri, iki işçinin kurtarılmalarının ardından helikopterle hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Shah ve Maharjan'ın ellerinde ve bacaklarında, tünelin içinde sürünerek ilerlemelerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen yaralar bulunduğu ve oksijen yetersizliğinden etkilendikleri belirtildi.

ÇALIŞMALAR GÜNLERCE SÜRDÜ

Kurtarma ekipleri, tünelin girişini kapatan 50-60 metrelik enkazı aşmak için günlerdir çalışmalarını sürdürüyordu. Tünellere hava pompalanırken ekipler, çamur ve molozla dolan bölümlere ulaşabilmek için kazı çalışmaları yürüttü. Yerel medyaya göre bu sabah tünelin içinden sesler duyulması üzerine ekiplerin, "Panik yapmayın, sizi kurtarmaya geldik" diye seslendiği, içeriden ise zayıf bir şekilde "tamam" yanıtının geldiği aktarıldı.

TÜNELDE 39 KİŞİ DAHA VAR

Yetkililer, Trishuli 3A tünelinde 39 işçinin daha bulunduğunun tahmin edildiğini, ancak bunlardan kaçının hayatta olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. Nepal genelindeki diğer hidroelektrik santrallerinin tünellerinde ise 150'den fazla kişinin hala mahsur kalmış olabileceği belirtiliyor.

Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği Başkanı Arnold Dix, iki işçinin kurtarılmasını, günlerdir süren çalışmaların ardından yeni kurtuluşlar için umut veren bir gelişme olarak değerlendirdi.

Nepal ile Tibet sınırındaki felakette bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise hala kayıp olduğu bildiriliyor. Felaketin nedeni araştırılırken, ilk değerlendirmeler ani selin bir buzul çökmesinden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor.