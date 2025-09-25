Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD\'ye farklı bir rotadan gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giderken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle farklı bir hava rotası izledi.
Netanyahu'yu taşıyan uçağın, normalde Avrupa üzerinden New York'a gitmesi beklenirken, Akdeniz'i boydan boya geçtiği görüldü. Flight Radar verilerine göre uçak, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanırken Fransa hava sahasına girmedi.
Tel Aviv'den gece saatlerinde ABD'ye hareket eden Netanyahu, havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştireceğini söyledi.
Netanyahu'nun ayrıca 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Gazze konusundaki hedeflerini masaya yatıracağı belirtildi.
