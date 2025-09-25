Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD\'ye farklı bir rotadan gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giderken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle farklı bir hava rotası izledi.

FRANSA HAVA SAHASINA GİRMEDİ

Netanyahu'yu taşıyan uçağın, normalde Avrupa üzerinden New York'a gitmesi beklenirken, Akdeniz'i boydan boya geçtiği görüldü. Flight Radar verilerine göre uçak, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanırken Fransa hava sahasına girmedi.

Netanyahu hakkında yakalama kararı olduğu için ABD'ye bu rotayla gitti

BM'DE FİLİSTİN ÇIKIŞI YAPACAK

Tel Aviv'den gece saatlerinde ABD'ye hareket eden Netanyahu, havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştireceğini söyledi.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Netanyahu'nun ayrıca 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Gazze konusundaki hedeflerini masaya yatıracağı belirtildi.