Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti
Dünya

Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti

Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD\'ye farklı bir rotadan gitti
25.09.2025 11:59  Güncelleme: 14:53
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için ABD'ye giderken, UCM'nin tutuklama kararı nedeniyle uçağının rotasını değiştirdi. Fransa hava sahasına girmeyen uçak, Akdeniz üzerinden ABD'ye ulaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giderken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle farklı bir hava rotası izledi.

FRANSA HAVA SAHASINA GİRMEDİ

Netanyahu'yu taşıyan uçağın, normalde Avrupa üzerinden New York'a gitmesi beklenirken, Akdeniz'i boydan boya geçtiği görüldü. Flight Radar verilerine göre uçak, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanırken Fransa hava sahasına girmedi.

Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti
Netanyahu hakkında yakalama kararı olduğu için ABD'ye bu rotayla gitti

BM'DE FİLİSTİN ÇIKIŞI YAPACAK

Tel Aviv'den gece saatlerinde ABD'ye hareket eden Netanyahu, havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştireceğini söyledi.

Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Netanyahu'nun ayrıca 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Gazze konusundaki hedeflerini masaya yatıracağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Binyamin Netanyahu, Diplomasi, Politika, New York, Akdeniz, Fransa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muharrem Yüzügüldü:
    sen masaya yat bakalım neşterin hazır !!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
