Netanyahu, Refah kentine kara harekatı yapacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes görüşmelerinin sonucu ne olursa olsun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara harekatının gerçekleştirileceğini söyledi.

Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile Hamas temsilcileri arabulucu ülkeler üzerinden müzakereleri sürdürüyor.

Ancak rehine yakınlarının katıldığı bir toplantıda Netanyahu "anlaşma olsun ya da olmasın" Refah'ı işgal edeceğini söyledi.

İsrail'in baş müttefiki ABD, sivillerin korunması sağlanmadığı sürece Refah'ın işgaline karşı Netanyahu'ya uyarılarda bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazar günü Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Refah konusundaki "net tutumunu yinelediği" belirtildi. Biden daha önce Refah'ın işgalini "kırmızı çizgi" olarak tanımlamıştı.

Gazze'nin 2,5 milyon nüfusunun yarısından fazlası Refah'ta yaşıyor. İsrail'in diğer bölgelerdeki saldırılarından kaçmak için buraya sığınan insanlar nedeniyle aşırı kalabalık olan kentteki koşullar çok kötü ve yerinden edilmiş insanlar yiyecek, su ve ilaç eksikliğinden söz ediyor.

Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Pazartesi günü yaptığı açıklamada Refah'ın işgalinin "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket" olacağını söyledi.

İsrailli kaynaklar Pazartesi günü Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde Refah'a saldırı planlarının "sürekli bir sükûnet dönemi" sağlayacak şekilde rafa kaldırılacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da daha önce Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte "eğer bir anlaşma olursa, [Refah] operasyonunu askıya alacağız" demişti.

'Tüm hedeflere ulaşmadan savaş durmayacak'

Ancak Salı günü Netanyahu, İsrail Refah'taki tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşın devam edeceği konusunda ısrar etti.

"Tüm hedeflerimize ulaşmadan savaşı durduracağımız düşüncesi söz konusu bile olamaz" dedi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Refah'a gireceğiz ve anlaşma olsun ya da olmasın, tam zafere ulaşmak için oradaki Hamas taburlarını ortadan kaldıracağız" denildi.

Açıklamada, ailelerin başbakana ve ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi'ye artan uluslararası baskıya rağmen savaşı sürdürmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ancak pek çok rehine ailesi hükümetin ne pahasına olursa olsun sevdiklerini geri getirecek bir anlaşmayı kabul etmesi için gösteri yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı sırasında kaçırdığı 253 rehineden yaklaşık 130'undan halen haber alınamıyor. Bunlardan en az 34'ünün öldüğü tahmin ediliyor. Geri kalanlar serbest bırakıldı ya da kurtarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazartesi günü yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'in ateşkes için yaptığı "olağanüstü cömert teklifini" kabul edeceğini umduğunu söylese de dolaylı görüşmelerde haftalardır ilerleme kaydedilmedi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) başkanı Philippe Lazzarini, yaklaşan işgalin Refah sakinlerinde "sürekli travmatik stres bozukluğuna" neden olduğu uyarısında bulundu.

Lazzarini "İnsanlardan henüz Refah'ı boşaltmaları istenmedi, ancak bu hafta bir anlaşma olmazsa bunun gerçekleşebileceğine dair bir beklenti var" dedi.