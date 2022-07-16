New York Times, Ivana Trump'ın öldürüldüğünü iddia etti

Sosyal medya platformu Truth Socialüzerinden Ivana Trump'ın ölümünü duyuran Donald Trump, "Harika ve ilham verici bir hayat, çok güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'di. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" dedi.

"ÇOCUKLARINI CESARETLE YETİŞTİRDİ"

Trump ailesi adına yapılan açıklamada, Ivana Trump'ın "komünizmden kaçarak bu ülkeyi benimsediği", çocuklarını da kararlılık ve cesaretle yetiştirdiği ifadeleri yer aldı. Trump'ın önde gelen müttefiklerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "O Amerikan rüyasını yaşadı" ifadeleriyle Ivana Trump'ı anlattı.

"KAZA OLARAK GÖRÜNEN ÖLÜM"

Ivana Trump'ın vefatı ABD basının da gündemine oturdu. New York Times'a göre polis, "kaza olarak görünen" ölümü soruşturuyor. Ünlü gazetenin bu değerlendirmesi Ivana Trump'ın ölümüyle ilgili soru işaretleri doğurdu. Şimdi gözler resmi makamlardan gelecek açıklamada.

DONALD TRUMP İLE 15 YIL EVLİ KALDI

Eski Çekoslovakya'da doğan Ivana Trump, 1977'de Donald Trump ile evlendi. Çift, 15 yıl sonra 1992'de boşandı. Üç çocukları oldu. İkili 1980'lerde ve 90'larda, New York'un öne çıkan figürleriydi ve boşanmaları da kamuoyunun büyük ilgisini çekmişti.

BOŞANDIKTAN SONRA KENDİ ÜRÜNLERİNİ YARATTI

Ivana Trump, bu boşanmanın ardından kendi giyim, mücevher ve güzellik ürünlerini yaratarak yoluna devam etmişti. 2017'de yayımlanan anılarında; çocuklarının eğitimi, aktiviteleri ve bakımıyla ilgili kararları kendisinin verdiğini anlatmıştı. Donald Trump ile iletişimlerinin de boşanmalarının ardından daha iyi olduğunu, onunla haftada bir kez konuştuklarını söylemişti.

İLK EŞİ AVUSTURYALI BİR KAYAK EĞİTMENİYDİ

Ivana Trump'ın Donald Trump'tan önceki ilk eşi Alfred Winklmayr, Avusturyalı bir kayak eğitmeniydi ve Ivana'nın Avusturya vatandaşlığı edinmesini sağladı. Bu evlilik, Ivana Trump'ın Çekoslovakya'dan ayrılmasını mümkün kıldı.

TRUMP'TAN AYRILDIKTAN SONRA 2 KEZ DAHA EVLENDİ

Donald Trump'tan ayrıldıktan sonra iki kez daha evlendi. Birincisi 1995-97 arasında evli kaldığı İtalyan iş insanı Riccardo Mazzucchelli, ikincisi ise 2008-2009 yıllarında İtalyan aktör Rossano Rubicondi.