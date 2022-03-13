New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 18. gününde ürkütücü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın Polonya sınırında Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü üssü vurması nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Rus tarafının diğer şehirlerdeki hava saldırıları da sürüyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rusya'nın saldırılarından gazeteciler de nasibini almaya başladı. Ukrayna'daki savaşı kendi adına takip eden ve bir dönem New York Times için de işler hazırlayan Brent Renaud, Irpin'de gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti.
ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Renaud'un Kiev çevresinde öldürüldüğü belirtildi. Rus askerlerin Kiev'e ilerledikleri biliniyordu ancak Renaud'u neden vurdukları henüz bilinmiyor.
Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda Renaud'un basın kartını da yayınladı. Belgede Renaud'un New York Times adına çalıştığı görüldü. Açıklamada, "İşgalciler, bölgedeki Rus askerlerinin yaptığı hamlelerin arkasındaki gerçeği göstermek isteyen uluslararası basın mensuplarını da öldürdü" denildi.
Açıklamada, "Elbette gazetecilik riskli bir iş fakat ABD vatandaşı Brent Renaud, saldırganların zalimliğine dikkat çekmek istemesini canıyla ödedi" ifadesi kullanıldı. New York Times yazı işleri müdürü yardımcısı Cliff Levy, bu haber ile ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama ve taziye mesajı yayınladı. Levy, "ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Ukrayna'da ölümünü üzüntüyle öğrendik, çok yetenekli bir fotoğrafçı ve prodüktördü fakat New York Times için Ukrayna'da değildi" dedi.
Kardeşi Craig ile bir yapım şirketi sahibi olan Brent Renaud, Peabody ve DuPont ödüllerini kazanmış ve geçmiş 20 yılda birçok film ve TV programı hazırlamıştı. Kiev'in batısında olan Irpin, son günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen bölge olarak biliniyor.
ABD medyasından Boston Globe gibi yayın organlarına da film üreten yapımcı Brent Renaud, 51 yaşındaydı. Brent Renaud, kardeşi Craig'le birlikte New York Times için yaklaşık yedi yıl önce ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizine ilişkin bir belgesel hazırlamıştı. 6 Ekim 2015 tarihinde New York Times tarafından yayımlanan belgeselin adı, 'Sınırlar arasında: Amerikan göçmen kriziydi.
Son Dakika › Dünya › New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü - Son Dakika