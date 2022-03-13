New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü - Son Dakika
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New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü

13.03.2022 16:20

Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü New York Times gazetesinin muhabiri Brent Renaud, Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 18. gününde ürkütücü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın Polonya sınırında Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü üssü vurması nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rus tarafının diğer şehirlerdeki hava saldırıları da sürüyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETENİN MUHABİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın saldırılarından gazeteciler de nasibini almaya başladı. Ukrayna'daki savaşı kendi adına takip eden ve bir dönem New York Times için de işler hazırlayan Brent Renaud, Irpin'de gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KİEV GİRİŞİNDE ÇATIŞMA ÇIKMIŞ

ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Renaud'un Kiev çevresinde öldürüldüğü belirtildi. Rus askerlerin Kiev'e ilerledikleri biliniyordu ancak Renaud'u neden vurdukları henüz bilinmiyor.

ABD'nin dünyaca ünlü New York Times gazetesinin muhabiri Ukrayna'da Rus bombalarıyla öldürüldü

NEW YORK TİMES İÇİN ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ

Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda Renaud'un basın kartını da yayınladı. Belgede Renaud'un New York Times adına çalıştığı görüldü. Açıklamada, "İşgalciler, bölgedeki Rus askerlerinin yaptığı hamlelerin arkasındaki gerçeği göstermek isteyen uluslararası basın mensuplarını da öldürdü" denildi.

GAZETE: BİZ GÖNDERMEDİK

Açıklamada, "Elbette gazetecilik riskli bir iş fakat ABD vatandaşı Brent Renaud, saldırganların zalimliğine dikkat çekmek istemesini canıyla ödedi" ifadesi kullanıldı. New York Times yazı işleri müdürü yardımcısı Cliff Levy, bu haber ile ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama ve taziye mesajı yayınladı. Levy, "ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Ukrayna'da ölümünü üzüntüyle öğrendik, çok yetenekli bir fotoğrafçı ve prodüktördü fakat New York Times için Ukrayna'da değildi" dedi.

RİSKLİ BÖLGEDEYDİ

Kardeşi Craig ile bir yapım şirketi sahibi olan Brent Renaud, Peabody ve DuPont ödüllerini kazanmış ve geçmiş 20 yılda birçok film ve TV programı hazırlamıştı. Kiev'in batısında olan Irpin, son günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen bölge olarak biliniyor.

BRENT RENAUD KİMDİR?

ABD medyasından Boston Globe gibi yayın organlarına da film üreten yapımcı Brent Renaud, 51 yaşındaydı. Brent Renaud, kardeşi Craig'le birlikte New York Times için yaklaşık yedi yıl önce ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizine ilişkin bir belgesel hazırlamıştı. 6 Ekim 2015 tarihinde New York Times tarafından yayımlanan belgeselin adı, 'Sınırlar arasında: Amerikan göçmen kriziydi.

ABD'nin dünyaca ünlü New York Times gazetesinin muhabiri Ukrayna'da Rus bombalarıyla öldürüldü
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SON DAKİKA: New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü - Son Dakika
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