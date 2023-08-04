Nijer'deki darbecilerden Batı Afrika ülkelerine tehdit - Son Dakika
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Nijer'deki darbecilerden Batı Afrika ülkelerine tehdit

04.08.2023 11:24

Nijer'de darbe yapan askeri cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) askeri operasyon düzenlemesi halinde üye ülkelerden birine saldıracaklarını duyurdu. Cunta, ayrıca Nijer'in büyükelçilerinin görevine son verdiğini ve Fransa ile imzalanan askeri iş birliklerinin feshedildiğini açıkladı. ECOWAS, darbecilere Cumhurbaşkanı'nın serbest kalması için verdiği sürenin dolmasına yaklaşırken, diğer Batı Afrika ülkeleri askeri müdahaleye destek açıklamaları yapmıştı. Nijer Cumhurbaşkanı ise uluslararası toplum ve ABD'den yardım isteyerek darbenin bölgedeki istikrarsızlığı artıracağını belirtti.

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e askeri operasyon düzenlemesi halinde üye ülkelerden birine saldıracaklarını duyurdu.

BÜYÜKELÇİLERİN GÖREVLERİNE SON VERDİLER

"Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yeni bir bildiri okudu. Bildiride, Nijer'in Paris, Abuja, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiği duyuruldu. Halka, casuslar ve yabancı ülkelerin ordularına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulan bildiride, şüpheli her türlü hareketin yetkililere ihbar edilmesi istendi. Bildiride, Fransa ile imzalanan tüm askeri iş birlikleri ve protokollerin de feshedildiği kaydedildi.

GİNE, MALİ VE BURKİNA FASO'YU MUAF TUTTULAR

Cunta, ECOWAS'a da yeni bir tehditte bulundu. Bildiride, "ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa, dostlarımız ( Gine, Mali, Burkina Faso) hariç üye ülkelerden birine ani bir saldırı düzenleriz." ifadesi kullanıldı.

Nijer'de darbeci askerlerden tehdit: Askeri operasyon düzenlerlerse saldırırız

CUNTAYA VERİLEN SÜRE AZALIYOR

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti. ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu. Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu. Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Nijer'de darbeci askerlerden tehdit: Askeri operasyon düzenlerlerse saldırırız

DEVRİK LİDER BAZUM, ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu arada Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, ülkesindeki cunta yönetiminin gönderilmesi için uluslararası toplum ve ABD'den yardım isteyerek darbenin dünya için yıkıcı sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Bazum, Washington Post gazetesi için "Ülkem saldırı altında ve ben de esir alındım" başlıklı bir makale kaleme aldı. Bazum, darbecilerin, "Nijer'in terörle mücadelede başarısız olduğu ve ABD ile Avrupalı müttefiklerin ülkeye zarar verdiği" iddiasını yalandı.

Darbecilerin, güvenlik alanındaki endişeleri gidermek yerine halkın onurunu ayaklar altına alarak Wagner gibi sabıkalı gruplarla çalıştığını ifade eden Bazum, "Orta Sahel bölgesi, darbecilerin ve bölgedeki müttefiklerin açık daveti yüzünden Wagner vasıtasıyla Rusya etkisine girebilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijer'deki darbecilerden Batı Afrika ülkelerine tehdit - Son Dakika
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