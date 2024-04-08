Nikaragua, Almanya'ya karşı soykırım davası açıyor - Son Dakika
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Nikaragua, Almanya'ya karşı soykırım davası açıyor

Nikaragua, Almanya\'ya karşı soykırım davası açıyor

Nikaragua, Almanya'nın Filistin'deki soykırıma ortak olduğunu iddia ederek Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açıyor. Nikaragua, Almanya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. Dava sonucunda Almanya'nın yargılanması ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda acil önlemler alınması talep ediliyor.

08.04.2024 04:45
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Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua’nın, "Filistin’de soykırımın gerçekleştirilmesine kolaylık sağladığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine açtığı dava, Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün başlıyor.

Lahey’de uluslararası mahkemenin bulunduğu Barış Sarayı’nda halka açık olarak yapılacak dava saat 10:00’da başlayacak.

Davanın ilk gününde, Nikaragua sözlü savunma yapacak. Duruşmanın yarınki bölümünde ise Almanya, hakkındaki iddialara yanıt verecek.

Bu dava, Uluslararası Adalet Divanı’nın baktığı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı davadan sonra Gazze’deki gelişmelere ilişkin ikinci “soykırım davası” olacak.

Dava neden gündeme geldi?

Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca, taraf olan ülkerin dava açma ya da var olan davalara müdahil olma hakkı bulunuyor.

İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’deki Filistin halkı açısından durumun giderek kötüye gittiğini vurgulayan Nikaragua’ya göre, Almanya da İsrail’in işlediği suçlara ortak oluyor.

Nikaragua, Almanya'nın Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri ile "uluslararası insani hukukun ihlal edilemez ilkeleri" kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunuyor.

Almanya neyle suçlanıyor?

Davacı Nikaragua’ya göre, Almanya, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "Gazze’deki soykırıma suç ortaklığı" yapıyor.

Nikaragua, dava dilekçesinde, Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) finansmanını kesen Almanya’nın, "soykırımın işlenmesini kolaylaştırdığını" belirtiyor.

İsrail, Hamas tarafından 7 Ekim 2023’te düzenlenenen saldırılara çok sayıda UNRWA çalışanının karıştığını öne sürmesinin ardından, Almanya’nın da aralarında olduğu bazı ülkeler BM'ye bağlı Filistinli mültecilere yardım kuruluşuna mali yardımı kesmişti.

Nikaragua’nın dilekçesinde, savaşın başlamasından bu yana "Gazze Şeridi'ndeki nüfusa odaklanarak Filistin halkına yönelik bir soykırım riskinin kabul edildiğine” vurgu yapılıyor.

Nikaragua, uluslararası sözleşmeler gereği, Almanya’nın bir soykırımı önlemekle yükümlü olmasına rağmen, bu konuda çok az şey yaptığını savunuyor.

Nikaragua, mahkemeden hangi taleplerde bulunuyor?

Orta Amerika ülkesinin başvurusunda, Almanya’nın, “soykırıma ortak olma, kolaylaştırma ve göz yumma” suçları gerekçesiyle yargılanması isteniyor.

Dilekçede Almanya, “uluslararası hukuku ve diğer emredici genel normları ciddi biçimde ihlal etmekle" de suçlanıyor.

Nikaragua, dava sonuçlanana kadar, Uluslararası Adalet Divanı’nın, Gazze Şeridi’nde meydana gelen uluslararası hukuk ihlalleri ve Almanya'nın rolü konusunda acil geçici önlemler almasını istiyor.

Nikaragua daha önce Almanya, İngiltere, Hollanda ve Kanada'ya, “İsrail'e silah sağlamaya devam etmeleri halinde yasal yollara başvuracakları” uyarısında bulunmuştu.

Duruşmalardan hangi sonuç bekleniyor?

Davada bugün Nikaragua, yarın da Almanya sözlü savunma yapacak.

Mahkeme, sözlü savunmaların ardından, önümüzdeki günlerde davaya ilişkin kararını açıklayacak.

Latin Amerika’da Filistin’e destek sadece Nikaragua ile sınırlı değil. Orta ve Güney Amerika’da çok sayıda ülke, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki göstererek, Filistin’e destek çıkıyor.

Kolombiya, geçen Cuma günü BM’nin en üst yarı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak, Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olmak istedi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, İsrail'in Gazze’deki askeri operasyonlarını eleştirerek, bunu 2. Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımına (Holokost) benzetti. İsrail, Da Silva’ya sert tepki gösterdi.

Şili ve Meksika gibi ülkeler de, Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan olaylara ilişkin endişelerini sık sık dile getiriyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Nikaragua, Almanya'ya karşı soykırım davası açıyor - Son Dakika

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