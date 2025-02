Öcalan\'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu

Dünya

Tarihi kalede yangın! Alevler kentin her yerinden görüldü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; yaşanan gelişme dünya basınında da büyün yankı uyandırdı.

"IRAK VE SURİYE İÇİN SURİYE İÇİN SONUÇLARI OLABİLİR"

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, yaşanan gelişmeyi, "Öcalan'ın çağrısı, PKK'nın üslendiği Kuzey Irak'ın büyük petrol ihracatçısı bölgesi ve 13 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad'ın Aralık ayında devrilmesiyle yeni bir döneme giren komşu Suriye için de sonuçlar doğurabilir" diyerek okuyucularına aktardı.

THE GUARDİAN: KIRILGAN BİR BARIŞI İŞARET ETTİ

Britanya merkezli The Guardian gazetesi "PKK lideri Kürt militan gruba silahsızlanma çağrısı yaparak Türkiye ile kırılgan bir barışın başlangıcına işaret etti" başlığıyla yayımladığı haberinde Öcalan'ın tarihî çağrısına yer vererek "Öcalan'ın mesajı, başta IŞİD militanlarıyla savaşan ve Suriye'nin doğusundaki iki büyük şehir de dahil olmak üzere geniş bir bölgeyi kontrol altında tutan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olmak üzere, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Irak'ın kuzeyine yayılmış ve PKK ile bağlantılı olan Kürt silahlı gruplarını da etkileyecek" yorumunda bulundu.

NEW YORK TİMES'TAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

ABD merkezli The New York Times ise çağrının nasıl karşılanacağının belirsiz olduğunu belirtirken; "Bundan sonra ne olacağına dair çok az belirti var. Sayın Öcalan'ın çağrısına uyulup uyulmadığını kimin denetleyeceği, buna uyan savaşçılara ne olacağı ya da hükümetin silahsızlanma karşılığında ne önerdiği -eğer bir şey varsa- kamuoyunda pek tartışılmadı" ifadelerini kullandı.

"BAZI GRUPLAR DİRENEBİLİR"

Fransa merkezli Euronews, Öcalan'ın çağrısını "Bu çağrı, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve on binlerce can kaybına yol açan çatışmayı sona erdirme potansiyeline sahip. Analistlerin grubun liderliğinin Öcalan'ın yaptığı her çağrıya kulak vermesinin beklediğini, ancak grup içindeki bazı grupların buna direnebileceğini söylediğini" ifadeleriyle okurlarına aktardı.

AL MONİTOR: ZORLUKLAR VAR

Washington merkezli Al Monitor'de yayımlanan Amberin Zaman imzalı haberde "Bölgedeki Kürtler tarafından merakla beklenen Öcalan açıklaması, ülkenin en popüler Kürt lideri Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını ve PKK savaşçılarına af çıkarılmasını da içermesini umduğu bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Ancak hala çok sayıda zorluk var" ifadeleri kullanıldı.

ÇAĞRIDA NE DENİLDİ?

DEM Parti İmralı heyeti tarafından, canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okundu. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.