Ohio'da baba üç oğlunu tüfekle öldürdü, kızı kaçtı

Ohio'da yaşayan bir baba, üç genç oğlunu evlerinde hizaya dizip tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Kızı ise "babam herkesi öldürüyor" çığlıkları atarak evden kaçtı.

Çocukların annesini de elinden yaralayan 32 yaşındaki Chad Doerman, ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanacak.Korkunç olay, Perşembe öğleden sonra Monroe Township'deki aile evlerinde yaşandı.

3, 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklardan biri, yakınlarda bulunan bir araziye kaçtı fakat babası tarafından yakalanıp evlerine geri getirildi.

Çocukları annesi polisi arayıp "bebeklerim vuruldu" dedi. Evden kaçan kızın"babam herkesi öldürüyor" çığlıklarını duyan bir vatandaşın aradığı polisler eve geldiklerinde çocukların cesedi ile karşılaştı.

İsimleri belirtilmeyen üç çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. 34 yaşındaki anneleri ise elinden yaralanmış halde bulundu. Savcılara göre, anne silahı Doerman'ın elinden almaya çalışırken vuruldu.

Hayati tehlike olmayan anneCincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Hayatta kalan kızın yaralanıp yaralanmadığı veya kaç yaşında olduğubelirtilmedi..

Evinin merdiveninde oturur halde bulunan polise verdiği ifadede çocukları bahçeye dizip onlara ateş ettiğini itiraf etti. Gözaltına alınan babanın cinayeti aylardır planladığı belirtildi.