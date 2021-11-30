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Omicron varyantı: ABD Başkanı Joe Biden 'şimdilik' kapanma olmayacağını duyurdu - Son Dakika
BBC

Omicron varyantı: ABD Başkanı Joe Biden 'şimdilik' kapanma olmayacağını duyurdu

30.11.2021 06:52
Omicron varyantı: ABD Başkanı Joe Biden 'şimdilik' kapanma olmayacağını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının endişe kaynağı olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının endişe kaynağı olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını söyledi.

Kuzey Amerika'da ilk vakanın görülmesinden bir gün sonra konuşan Biden, Amerika için kapanmanın "şimdilik" masada olmadığını kaydetti.

Ancak Amerikan Başkanı, kısıtlamaların, insanların aşı olmasına ve maske takmasına bağlı olduğunu da ekledi.

Ameria'da toplumun yalnızca yüzde 59'u tam olarak aşılanmış durumda. Yüzde 70'i yalnızca bir kez aşılandı. Ölü sayısı ise 782 bine yaklaştı.

ABD, sekiz Afrika ülkesine seyahat yasağı getiren ülkeler arasında bulunuyor.

ABD'nin kuzeyindeki Kanada'da şu ana kadar, Omicron varyantı taşıyan üç kişi tespit edilmiş durumda.

Biden yaptığı basın toplantısında, aşı firmalarının, gerek duyulması halinde devreye sokulacak yeni aşı planlamaları yaptığını da söyledi.

Seyahat kısıtlamalarını savunan Biden, bu şekilde çalışma yapılabilmesi için zaman kazanıldığını da savundu.

'Okullarınızı kapatmalarına izin vermeyeceğiz'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron'un küresel çapta büyük risk oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

WHO'ya göre şu ana kadar dünyada Omicron varyantına yakalanıp hayatını kaybeden bir Covid hastası olmadı.

Biden her ne kadar kısıtlama henüz yok dese de, ABD içinde konu tartışılıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, yönettiği eyalette kapanmaya izin vermeyeceğini söyledi.

2024 Başkanlık seçimleri içinde adı geçen Cumhuriyetçi vali, "İşlerinize zarar vermelerine, okullarınızı kapatmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

DeSantis, "Deliliğin tanımında, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek var" dedi.

Hangi ülkeler ne gibi önlemler aldı?

Varyantla ilgili kaygılar sonrası İngiltere, kırmızı liste uygulamasını geri getirdi. Güney Afrika'dan İngiltere'ye yapılacak seyahatlerde, yeni bir açıklamaya kadar otel karantinası zorunlu olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke de aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 7 Afrika ülkesine geçici seyahat yasağı kararı aldı.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi günü Twitter'da paylaştığı mesajda ülkede Omicron varyantı görülmediğini söyledi. Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Bakan Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır" dedi. Öte yandan Türkiye de Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye seyahat yasağı getirdi.

Avusturya'da ise binlerce kişi hükümetin aşı olma zorunluluğu planlarını protesto etti.

İsviçre'de bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinden gelecek yolcular için karantina tedbirleri sıkılaştırıldı. Kamusal alanda Covid pasaportunun şart olup olmaması konusunda düzenlenen referandumda halk düzenlemeye 'Evet' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni varyantla alakalı bilgileri dünyayla paylaşan Güney Afrika hükümetini övdü. Blinken, Güney Afrika'nın şeffaflığının dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi.

Avustralya da Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı. Avustralya vatandaşı olmayan ve son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin Avustralya'ya girişleri yasaklandı.

Son olarak Japonya sınırlarını yabancılara kapadı.

Omicron varyantı: ABD Başkanı Joe Biden 'şimdilik' kapanma olmayacağını duyurdu
Omicron varyantı: ABD Başkanı Joe Biden 'şimdilik' kapanma olmayacağını duyurdu

Avrupa Birliği, Joe Biden, Omicron, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron varyantı: ABD Başkanı Joe Biden 'şimdilik' kapanma olmayacağını duyurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Omicron varyantı: ABD Başkanı Joe Biden 'şimdilik' kapanma olmayacağını duyurdu - Son Dakika
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