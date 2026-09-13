Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı

Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hikayeleri tam bir Bollywood filminden fırlamış gibi: Hindistan doğumlu, 40'lı yaşlarındaki ve bebekken farklı aileler tarafından evlat edinilip, Hollanda'da birbirlerine yakın yerlerde büyüyen iki kadın, biyolojik kardeş olduklarını keşfetti.

Hindistan'da dünyaya geldikten sonra farklı aileler tarafından evlat edinilen Meena Geltink ve Minal Tijssen, Hollanda'da birbirlerine yakın yerlerde büyüdü. Gençlik yıllarında tanışıp birbirlerine benzerlikleri nedeniyle "kardeşim" diye hitap eden iki kadın, yaklaşık 40 yıl sonra yapılan DNA testiyle biyolojik kardeş olduklarını öğrendi.

İLK KARŞILAŞMALARINDA BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

1980'lerin başında Hindistan'ın Mumbai kentindeki iki farklı yetimhaneden evlat edinilen Meena ve Minal, Hollanda'da farklı ailelerin yanında büyüdü.

İkili, ergenlik yıllarında evlat edinme ajansının düzenlediği bir etkinlikte ilk kez karşılaştı. Çevrelerindeki arkadaşları, iki genç kızın birbirine ne kadar benzediğini hemen fark etti.

Meena, o anları, "Bana 'Aynaya bakın' dediler. Ben de 'Aman Tanrım, burnu tıpkı benimki gibi!' dedim. Gülüşümüz de aynı. Akşam yemeğinde sürekli ona bakıyordum" sözleriyle anlattı.

BİRBİRLERİNE "KARDEŞİM" DİYE HİTAP ETTİLER

İlk karşılaşmalarının ardından telefon numaralarını ve adreslerini paylaşan Meena ile Minal, yıllarca mektuplaştı. Aralarında kan bağı bulunduğunu bilmemelerine rağmen birbirlerine "kardeşim" diye hitap ettiler.

Okuldan arkadaşlarına, müzikten özel hayatlarına kadar birçok konuda yazışan ikilinin yaklaşık 15 yıl önce iletişimi koptu. Meena Hollanda'da yaşamını sürdürürken Minal Fransa'ya taşındı.

DNA TESTİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Meena, 2017 yılında Hindistan'dan evlat edinilen kişilerin katıldığı bir toplantıda DNA testleri hakkında bilgi edindi ve test yaptırdı. Ancak yıllarca herhangi bir yakın akraba eşleşmesi çıkmadı.

Bu yıl ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Minal de DNA testi yaptırdı ve 20 Mayıs'ta Meena'ya ulaşarak sonucunu gönderdi.

Meena uygulamaya yeniden girdiğinde karşısına çıkan sonuç iki kadının aynı biyolojik anne ve babayı paylaştığını gösteriyordu.

Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı

"UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİM EKSİK PARÇAMDI"

Gerçeği öğrendiği anı anlatan Meena, "Sanki adrenalin iğnesi yemiş gibiydim. Ağladım. Minal, uzun zamandır beklediğim eksik parçamdı. Birbirimize kız kardeş diye seslenirdik. Bu DNA eşleşmesi, tüm sezgilerimizin doğru olduğunu teyit etti" dedi.

Minal ise yıllar önce arkadaş olduğu kişinin biyolojik kardeşi olduğunu ilk anda fark etmediğini söyledi. Fotoğraflara baktıktan sonra gerçeği anladığını belirten Minal, "İnanamadım. Kardeş olmadan önce arkadaştık. Baştan beri kardeş gibiydik ama bunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

30 YIL SONRA KARDEŞ OLARAK KUCAKLAŞTILAR

İki kadın ağustos ayında bir parkta bu kez biyolojik kardeş olduklarını bilerek buluştu. Buluşmada gözyaşları, kahkahalar ve uzun süren sarılmalar yaşandı.

Meena, "Harika bir duyguydu. Eve dönüş gibiydi. Yıllardır Minal ve ben kalplerimizde büyük bir boşluk hissediyorduk. Tamamlandığımızı hissediyoruz" dedi.

ŞİMDİ HAYALLERİ HİNDİSTAN'A BİRLİKTE DÖNMEK

Mayıs ayından bu yana her gün görüştüklerini anlatan kardeşler, birbirlerinin aileleriyle de tanıştı. İkilinin şimdiki en büyük hayallerinden biri ise doğdukları ülkeye birlikte gitmek.

Meena, "Bir gün birlikte Hindistan'a gitmeyi, Mumbai sokaklarında birlikte yürümeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BBC

Hindistan, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı 2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:32
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
09:09
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:02:05. #7.13#
SON DAKİKA: Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement