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Orman kadınının yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yemesi tartışma yarattı! - Son Dakika

Orman kadınının yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yemesi tartışma yarattı!

19.12.2021 14:18

İngiltere'nin Colchester kentinde yaşayan Sarah Day isimli kadın, yol kenarında araba çarpması sebebiyle yaşamını yitiren hayvanları kestikten sonra etlerini pişiriyor. Kadın, bu konuda çok eleştiri aldığını ancak küçüklüğünden beri bu hayvanların etini yediğini belirtti.

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Sarah Day isimli kadın, araba çarpması nedeniyle ölen hayvanları toplayıp yemesi nedeniyle eleştiriliyor. Küçüklüğünden beri doğal ortamda yaşama becerisi kazandığını belirterek, yaptığının yanlış olmadığını savunuyor.

"ETLERİ BİRAZ YAVAN AMA GÜZEL"

Pişirdiği hayvanlarla ilgili konuşan Day, "Her zaman yol kenarında hayvan görmüyorum. Ancak haftada 1 kez yol kenarında ölü hayvanlara rastlıyorum ve onları pişirip yiyorum. Bu bazen bir geyik, bazen bir sincap, bazense bir tavşan oluyor. Etleri biraz yavan ama lezzetli" diye konuştu.

Orman kadınının yaptıkları tartışma yarattı! Yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yiyor

"HAYVANLARI İYİ SEÇİYORUM"

Yolda gördüğü her hayvanı yemediğini belirten Say, şöyle devam etti: "Güvercin gördüğümde onu mutlaka yiyorum, tadı biraz tavuğa benziyor ama çok daha güzel. Bazı karşılaştığım hayvanları yemiyorum çünkü ölüm sürelerinin üzerinden 24 saat geçmiş olabiliyor, bu da bakterileri beraberinde getiriyor.

Orman kadınının yaptıkları tartışma yarattı! Yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yiyor

"KEMİKLERDEN ALET VE SİLAH YAPIYORUM"

Hayvanların derilerini kullanıyorum, kemiklerinden ise alet ve silah yapıyorum. Özellikle tilkileri derileri için alıyorum. Zaten ölü oldukları için derisinin yüzülmesinde bir sakınca görmüyorum. Bitki ve meyve yediğim de oluyor ancak bunların zehirli olmadığını bilmem gerekir."

Genç kadın, taş devrine olan hayranlığının çocukluk yıllarından itibaren başladığını ifade etti.

Orman kadınının yaptıkları tartışma yarattı! Yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yiyor
Orman kadınının yaptıkları tartışma yarattı! Yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yiyor
Orman kadınının yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yemesi tartışma yarattı!

England, Silah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orman kadınının yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yemesi tartışma yarattı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Orman kadınının yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yemesi tartışma yarattı! - Son Dakika
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