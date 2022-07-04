Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi - Son Dakika
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Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi

04.07.2022 16:27
Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi

Özbekistan'ın Dustlik kentinde "konjenital iktiyozis" adlı kalıtımsal hastalıkla dünyaya geldiği belirlenen bir bebek, hastaneyi ayağa kaldırdı. Talihsiz bebek, doktorların tüm çabasına rağmen yalnızca 2 saat hayatta kalabildi.

Özbekistan'da gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Kalıtımsal hastalıkla dünyaya gelen bebek, hastalığı nedeniyle hastaneyi alarma geçirdi. Özbekistan Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu.

"KONJENİTAL İKTİYOZİS HASTASI"

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bebeğin ciddi derecede "konjenital iktiyozis" hastası olduğu ve bu durumun hayatını tehdit ettiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasından kısa bir süre sonra ise bebek hayatını kaybetti.

YÜZÜ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Hastanede fotoğrafları çekilen bebeğin suratının ise başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere herkesi dehşete düşürdüğü ifade edildi. Hemşireler bebekle ilgilense de ağır hasta olan bebek, sadece 2 saat hayatta kalabildi.

İşte bebeğin fotoğrafları:

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Son Dakika Dünya Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi - Son Dakika
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