AVM yangınında can pazarı: Alevlerden kaçarken metrelerce yüksekten yere çakıldılar

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza adlı AVM'de dün yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, AVM'de can pazarı yaşandı.

ALEVLERDEN KAÇARKEN METRELERCE YÜKSEKTEN YERE ÇAKILDILAR

Yangından kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın cephesindeki klimaların motorlarına kurulan merdivenlerden inerken dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. Dehşet veren o anlar, kameralara yansıdı.

6 ÖLÜ, 30 YARALI, 58 KAYIP

Yangında 1'i itfaiyeci olmak üzere şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, 58 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmı yangın nedeniyle çöktü.

18 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Pakistan basını, yangının bir çiçekçide başladığını ve 18 saatten fazla süredir söndürülemediğini ifade etti. İtfaiye Şefi Muhammed Humayun, zemin kattaki tüm dükkan ve depoların alevlere teslim olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının binanın bir kısmının çökmesi ve içeride biriken duman nedeniyle oldukça riskli olduğunu ifade etti.