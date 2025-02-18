"Çikolata çaldı" diye öldürüldü

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Pakistan'ın güneydoğusunda bir çift, evlerinde çalışan 13 yaşındaki kız çocuğu hizmetçiyi, çikolata çaldığı için öldürdükleri iddiasıyla tutuklandı.

İkra isimli kız çocuğu geçen çarşamba günü hastanede aldığı çok sayıda yaraya yenik düşüp, hayatını kaybetti. Polisin yaptığı ilk soruşturmada İkra'nın işkence gördüğü belirlendi.

ÜLKEDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Rawalpindi kentinde yaşanan olay büyük bir öfke yaratırken, ülkede çocuk işçiliği ve hizmetçilere kötü muamele tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çocuk işçiliği konusundaki yasalar bölgeye göre değişebiliyor, ancak Pencap eyaletinde 15 yaşından küçükler evlerde hizmetçi olarak çalıştırılamıyor.

İkra'nın babası Sana Ullah, BBC'ye yaptığı açıklamada "Öldüğünde içimde bir şeyler tamamen parçalandı" dedi. Sana Ullah geçen çarşamba günü polisten bir telefon aldığını, hastaneye koştuğunu ve İkra'yı yatakta bilinçsiz yatarken gördüğünü anlattı. İkra birkaç dakika sonra hayatını kaybetti.

8 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYORDU

İkra, 8 yaşından bu yana hizmetçi olarak çalışıyordu. 45 yaşındaki çiftçi babası, borçlu olduğu için kızını çalışmaya gönderdiğini söyledi. İkra, birkaç farklı işverenle çalıştıktan sonra, sekiz çocukları olan çiftin yanında iki yıl önce çalışmaya başlamıştı. Ayda 28 dolar kazanıyordu.

İŞKENCE VE İSTİSMAR KANITLARI VAR

Polis, İkra'nın çift tarafından çikolata çalmakla suçlandığını belirtti ve ilk soruşturmada çocuğa işkence yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu. Polis ayrıca istismarı gösteren kanıtlar olduğunu bildirdi. BBC'nin ulaştığı videolar ve fotoğraflarda, İkra'nın kollarında ve bacaklarında kırıklar, başında da ciddi bir yaralanma görülüyor. Polis otopsi yapıldığını ve adli tıp raporunu beklediklerini kaydetti.

Eylemci Shehr Bano X platformunda "Kalbim kan ağlıyor. Birkaç bin rupi uğruna, önemsiz bir iş için kaç çocuk evlerde şiddet görüyor. Yoksullar daha ne kadar kız çocuklarını böyle mezara sokacak?" diye yazdı. Diğer sosyal medya kullanıcıları da, cinayetin bu kadar önemsiz bir şeyden işlendiği iddiasına dikkat çektiler. Bir kullanıcı "Bir çikolata yüzünden mi öldü?" diye sorarken, bir diğeri de "Bu sadece bir suç değil, zenginlerin yoksulları harcanabilir olarak gördükleri sistemin bir yansıması" dedi.

AİLE İÇİN ÇALIŞAN ÖĞRETMEN DE TUTUKLANDI

İkra'nın işverenleri Raşid Şefik ve eşi Sana, yine aile için çalışan bir öğretmenle birlikte tutuklandı. Öğretmen İkra'yı hastaneye götürüp, doktorlara kız çocuğunun babasının öldüğünü, annesinin de ortalarda olmadığını söylemişti.

İkra'nın babası da "Kızının ölümünden sorumlu olanların cezalandırıldığını görmek istediğini" söyledi.

ÜLKEDE BU TÜR OLAYLAR UZLAŞMAYLA ÇÖZÜLÜYOR

Bu tür vakalar yarattığı öfkeye rağmen, genellikle mahkeme dışında uzlaşmayla çözülüyor ve zanlılar nadiren tam anlamıyla kovuşturmaya uğruyor. 2018'de bir yargıç ve eşi 10 yaşındaki hizmetçilerine işkence yapmaktan üç yıl hapis cezası almıştı. Ancak olayın ülkede büyük öfke yaratmasına karşın, cezaları daha sonra bir yıla indirilmişti.

Tayyibe adlı çocuk ağır yaralı bulunmuştu ve Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü, çocuğun ellerinde ve ayaklarında yanıklar olduğunu söylemişti. Tayyibe'nin fotoğraflarında da yüzünde kesikler, bereler ve sol gözünde şişme görülüyordu. Çocuk savcılara bir süpürge kaybettiği için dövüldüğünü anlattı.

AİLELER ZANLILARI AFFETME HAKKINA SAHİP

Pakistan yasalarına göre kurbanlar ve aileleri bazı ağır suçlarda zanlıları affetme hakkına sahip. Bunun için mahkemede zanlıyı "Allah adına affettiklerini" söylemeleri gerekiyor. Ancak gözlemciler gerçekte "affetmek" için başlıca motivasyonun para olduğunu ve kurbanlara ödeme yapmanın kanunlara aykırı olmadığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'e göre Pakistan'da 3,3 milyon çocuk işçi çalışıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de ülkedeki 8,5 milyon hizmetçinin çok büyük kısmının kadınlar ve kız çocuklarından oluştuğunu söylüyor.