Pakistan\'da Muson Yağmurları: 746 Can Kaybı

PAKİSTAN'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 746'ya ulaştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkede etkili olan muson yağmurları nedeniyle son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece 26 Haziran'da başlayan muson mevsiminde can kaybının 746'ya yükseldiği kaydedildi. En fazla can kaybının da 427 kişiyle Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ölümlerin büyük bölümünün yoğun yağışların ardından meydana gelen ev ve çatı çökmelerinden kaynaklandığı, diğer can kayıplarının ise sel, toprak kayması, elektrik çarpması ve yıldırım düşmesi sonucu yaşandığı aktarıldı.

26 Haziran'dan bu yana 2 bin 934'ten fazla evin hasar gördüğü, yaklaşık 451 kilometrelik yol ile 152 köprünün de etkilendiği ve en büyük yıkımın Hayber Pahtunhva ile Keşmir'de yaşandığı bildirildi.

Yetkililer tarafından, ilerleyen günlerde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulunularak, riskli bölgelerde yaşayan halka gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.