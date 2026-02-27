Pakistan ve Taliban Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika
Pakistan ve Taliban Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

Pakistan ve Taliban Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor
27.02.2026 18:10
Pakistan, Afganistan’daki 22 hedefi vurdu; Taliban karşı taarruz başlattı. Sivil kayıplar artıyor.

PAKİSTAN ordusu, savaş ilanının ardından Afganistan içerisindeki 22 stratejik askeri hedefin hava harekatlarıyla imha edildiğini duyurdu.

Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif Çaudri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca süren operasyonlarda Kabil, Kandahar, Paktia ve Khost dahil olmak üzere 22 noktadaki Taliban karargahlarının, mühimmat depolarının ve lojistik üslerin hedef alındığı bildirildi. Çaudri, harekat sonucunda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğünü iddia ederken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

AFGANİSTAN: 19 SINIR KARAKOLUNU ELE GEÇİRDİK

Afganistan tarafında ise Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattında geniş çaplı bir karşı taarruz başlattıklarını duyurdu. Mücahid, Afgan güçlerinin Pakistan ordusuna ait 19 sınır karakolunu ele geçirdiğini ve çok sayıda Pakistan askerinin esir alındığını öne sürdü. Kabil yönetimi ayrıca, Pakistan'ın saldırılarında bir mülteci kampının ve sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığını, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil kayıp olduğunu iddia etti.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirterek tarafları maksimum itidal göstermeye davet etti. Çin ve Rusya yönetimleri de taraflara derhal ateşkes yapma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulunurken, Çin Dışişleri Bakanlığı durumun kontrol altına alınması için her iki başkentle de temas halinde olduklarını bildirdi. Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik hava saldırılarını kınayan Hindistan yönetimi ise yaşananları Pakistan'ın iç başarısızlıklarını örtbas etme çabası olarak nitelendirdi.

Kaynak: DHA

Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan ve Taliban Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika

Pakistan ve Taliban Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor
