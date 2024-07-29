Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Performansı Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Performansı Tartışmalara Yol Açtı

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Performansı Tartışmalara Yol Açtı

Fransa'nın başkenti Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreninde sunulan bir performans, dini değerlere alay ettiği gerekçesiyle eleştirildi. Performans, Hristiyan gruplar tarafından eleştirilirken, sanat yönetmeni performansın kapsayıcılık üzerine olduğunu savundu. Performansın Son Akşam Yemeği tablosuyla alay ettiği iddia edilirken, bazı sanat tarihçileri farklı bir tabloya benzediğini belirtti. Tartışma konusu performans, açılış gecesi sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

29.07.2024 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'daki açılış töreni, bazı performanslar nedeniyle tartışma yarattı. Çoğu LGBT sanatçılar tarafından sunulan bir performans, dini değerlerle "alay ettiği" gerekçesiyle eleştirildi.

Fransız şarkıcı Philippe Katerine'in başrolünde olduğu performans, İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri "Son Akşam Yemeği"nin modern bir canlandırması olarak ekrana geldi.

Dünya genelinde Hristiyan gruplar, bu performansı eleştirdi.

Fransız Katolik Kilisesi açılış töreninde "Hristiyanlık ile dalga geçilen ve alay edilen anlar" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Yaz olimpiyatları açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly, koreografinin hiçbir grubu hedef almadığını, aksine "kapsayıcılık" üzerine olduğunu söyleyerek performansı savundu.

Jolly, "Herkesi dahil etmek istedik, bu kadar basit. Fransa'da yaratma özgürlüğümüz, sanatsal özgürlüğümüz var. Fransa'da özgür bir ülkede yaşadığımız için şanslıyız. [Bu performans ile] vermeye çalıştığım spesifik bir mesaj yoktu," dedi ve ekledi:

"Fransa'da cumhuriyet var ve istediğimizi sevme hakkımız var, ibadet etmeme hakkımız var. Fransa'da birçok hakkımız var, ben de bunu aktarmak istedim."

Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps da 28 Temmuz'da basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada "tabii ki hiçbir inanç grubuna saygısızlık etmek gibi bir niyet yoktu" dedi ve "eğer alınan olduysa çok özür dileriz" diye ekledi.

'Son Akşam Yemeği' tartışması

Son Akşam Yemeği ile alay ettiği öne sürülen performans, bazı sanat tarihçilerine göre aslında başka bir tabloyu andırıyor.

Hollandalı tarihçi Walther Schoonenberg, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda tartışmalı koreografinin Hollandalı ressam Jan van Bijlert'in "Tanrıların Ziyafeti" tablosundan .

Schoonenberg, 17. YY'da yaşayan van Bijlert'in Da Vinci'den ilham almış olabileceğini, ancak açılış törenindeki performansın direkt olarak Hz. İsa ve havarilerini tasvir etmediğini vurguladı.

Tarihçi, Tanrıların Ziyafeti'nde masanın ortasındaki Apollon'un başında hare olduğuna, aynı şekilde performans sırasında masanın ortasında duran sanatçının da hare taktığına dikkat çekti.

Tartışma konusu performans, açılış gecesi sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Elon Musk, sahibi olduğu X'ten yaptığı bir paylaşımda "bu, Hristiyanlar için aşırı saygısızcaydı" .

15. YY'da yapılan ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini tasvir eden Da Vinci eseri, Hristiyanlar tarafından önemli bir sembol olarak görülüyor.

Romanya'da yaşayan sosyal medya ünlüsü Andrew Tate ve kardeşi de 28 Temmuz'da Bükreş'teki Fransız elçiliği önünde töreni protesto etti, sporculara oyunları boykot etme çağrısı yaptı.

Tate, Romanya'da suç örgütü kurmak, insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlarından yargılanıyor.

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Yönetmen, Fransa, Paris, Uluslararası, Sanat, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Performansı Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:16:22. #1.11#
SON DAKİKA: Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Performansı Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement