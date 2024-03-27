PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı - Son Dakika
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Dünya

PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, ellerine geçen her şeyi başkonsolosluk binasına fırlatarak terör örgütü lehine slogan attı. Alman polisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması tepkilere neden oldu.

27.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:41
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Ellerine geçen ne varsa başkonsolosluk binasına fırlatan saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başkonsolosluğa saldırı sonrası Ankara elçisiyle görüşüldüğü bildirildi.

HANNOVER TÜRK KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Belçika'da sokaklara inen PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve Ülkü ocağı binasını hedef alarak saldırmıştı. Terör destekçileri, kendilerine yönelik bu saldırılara cevap veren Türkleri ise sosyal medyadan hedef göstererek bir çok Avrupa ülkesinden kalabalık grupların Belçika'ya destek için gelmesini istedi. Yaşanan gerilim Almanya'ya da sıçradı. Hannover kentindeki Türk Başkonsolosluğu PKK'lılar tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğradı.

Terör örgütü sempatizanlarının gece saatlerinde düzenlediği saldırı kameralara yansıdı. Bir grup, konsolosluk binasına ellerine geçen ne varsa fırlatarak terör örgütü lehine slogan attı. Saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.

PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı

ANKARA'DAN ALMANYA'DAKİ SALDIRIYA TEPKİ

Hannover Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırının ardından olaya dair tepki geldi. Büyükelçi ile Ankara'daki yetkililer arasında görüşme gerçekleştirilerek yaşananlar hakkında bilgi alındığı öğrenildi.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Avrupa'da Türk vatandaşlarının hedefe konularak zarar verildiği bu günlerde Türk Konsolosluğuna yönelik yapılan bu saldırı sırasında Alman polisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere tepki yağdı.

PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı

NE OLMUŞTU?

Belçika'da PKK yandaşları, Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden konvoy yaparak geçmiş ve terör örgütü simgeleri açarak sloganlar atmıştı. Türk vatandaşların olaya tepki göstermesinin ardından kentte tansiyon yükseldi. Türklere ait iş yerlerine saldıran terör sempatizanları, Ülkü Ocağı binasına kundaklama girişiminde bulundu.

PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı
PKK yandaşları Hannover\'deki Türk Başkonsolosluğu\'na taş ve sopalarla saldırdı

Hannover, PKK, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Selim Kayisi: Dış işleri bakanımız Murat Kurum için oy istemekle meşgul. 32 21 Yanıtla serkan cindemir: Heycanmı sardı seni ?? sayılı gun kaldı gidersin almanyaya ekoyla ?? 15 13
  • Enver Atabey: yeni bir Çatlı lazım artık 33 7 Yanıtla Hamit Gündoğdu: Bu gibi kahramanların en büyük sevgisi vatan sevdasidir. Ama illa birilerinden ummak yerine varsa ülke sevdaniz lütfen bir adım öne çıkın.. bölücü sol ve İslami kesim hariç geçmişteki devrimci ve ülkücülerin tek amacı düzgün ve ayakları yere basan bir ülke inşa etmekti. Bu uğurda can verenlerde hep bunlar oldu. 8 1
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