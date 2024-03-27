Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Ellerine geçen ne varsa başkonsolosluk binasına fırlatan saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başkonsolosluğa saldırı sonrası Ankara elçisiyle görüşüldüğü bildirildi.
Belçika'da sokaklara inen PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve Ülkü ocağı binasını hedef alarak saldırmıştı. Terör destekçileri, kendilerine yönelik bu saldırılara cevap veren Türkleri ise sosyal medyadan hedef göstererek bir çok Avrupa ülkesinden kalabalık grupların Belçika'ya destek için gelmesini istedi. Yaşanan gerilim Almanya'ya da sıçradı. Hannover kentindeki Türk Başkonsolosluğu PKK'lılar tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğradı.
Terör örgütü sempatizanlarının gece saatlerinde düzenlediği saldırı kameralara yansıdı. Bir grup, konsolosluk binasına ellerine geçen ne varsa fırlatarak terör örgütü lehine slogan attı. Saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.
Hannover Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırının ardından olaya dair tepki geldi. Büyükelçi ile Ankara'daki yetkililer arasında görüşme gerçekleştirilerek yaşananlar hakkında bilgi alındığı öğrenildi.
Avrupa'da Türk vatandaşlarının hedefe konularak zarar verildiği bu günlerde Türk Konsolosluğuna yönelik yapılan bu saldırı sırasında Alman polisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere tepki yağdı.
Belçika'da PKK yandaşları, Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden konvoy yaparak geçmiş ve terör örgütü simgeleri açarak sloganlar atmıştı. Türk vatandaşların olaya tepki göstermesinin ardından kentte tansiyon yükseldi. Türklere ait iş yerlerine saldıran terör sempatizanları, Ülkü Ocağı binasına kundaklama girişiminde bulundu.
Son Dakika › Dünya › PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı - Son Dakika
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