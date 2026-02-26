Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti

Haberin Videosunu İzleyin
Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün\'de Gazzeli çocukları ziyaret etti
26.02.2026 16:47  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün\'de Gazzeli çocukları ziyaret etti
Haber Videosu

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, Ürdün'deki Gazzeli çocukları ziyaret etti. Çift, Gazze'den tahliye edilerek tedavi altına alınan yaralı Filistinlilerle görüştü ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ürdün'deki Zatari Mülteci Kampı'na giderek Filistinli ve Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya gelen Harry ve Meghan ziyarette oldukça duygusal anlar yaşadı.

Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, insani temaslarda bulunmak üzere gittikleri Ürdün'de, Gazze'den tahliye edilerek tedavi altına alınan yaralı Filistinlileri ziyaret etti. Sussex çifti, özellikle savaşın ortasında yaralanan çocukların sağlık durumuna dikkat çekti.

AMMAN'DAKİ HASTANEDE DUYGUSAL ANLAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda Ürdün'e gelen çift, başkent Amman'daki Amman Specialty Hospital'ı ziyaret etti. Ziyarette Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da çifte eşlik etti.

Gazze Şeridi'nden getirilen ve burada tedavi gören yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Harry ve Meghan, hastane yetkililerinden çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çift ziyarette oldukça duygusal anlar yaşadı.

Ziyaret sırasında ailelerle de görüşen çiftin, savaşın fiziksel ve psikolojik etkilerine dikkat çektiği belirtildi.

Yetkililer, Gazze'den tahliye edilen çocukların tedavisinin hem cerrahi hem de psikososyal destek boyutuyla sürdüğünü aktardı.

ZATARİ KAMPI'NDA MÜLTECİ GENÇLERLE BULUŞMA

Sussex çifti program kapsamında ayrıca Ürdün'deki Zatari Mülteci Kampı'na giderek Filistinli ve Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya geldi.

Gençlik merkezini ziyaret eden Harry ve Meghan, çocuklarla futbol oynadı; sanat ve müzik etkinliklerine katıldı. Ziyaretin, savaş ve zorunlu göç nedeniyle travma yaşayan çocuklara moral vermeyi amaçladığı ifade edildi.

ULUSLARARASI DESTEK MESAJI

Çift ayrıca, Ürdün'de hem yerel halka hem de mültecilere sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda DSÖ'ye bağış yapan ülkelerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler ortakları ve yerel yetkililer hazır bulundu.

Ziyaretin, özellikle Gazze'den getirilen çocukların tedavi süreçlerine ve savaş mağduru sivillerin sağlık hizmetlerine erişimine yönelik uluslararası dayanışmanın önemini vurguladığı kaydedildi.

İnsan Hakları, Meghan Markle, Prens Harry, Diplomasi, Gazze, Ürdün, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    günaydinnn gec kaldiniz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Ormanda avlanırken tesadüfen buldu Altın değerinde Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
13:23
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
13:18
Oğuz Murat Aci’nin anne ve babasından, gelinlerine “torun görebilme“ davası
Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine "torun görebilme" davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:24:52. #7.13#
SON DAKİKA: Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.